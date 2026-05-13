Curaçao Milli Futbol Takımı’nda teknik direktörlük görevine yeniden Dick Advocaat getirildi.

Curaçao Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, teknik direktör Fred Rutten’in görevinden ayrılmasının ardından yönetim kurulunun Dick Advocaat ile yeniden anlaşma kararı aldığı belirtildi.

78 yaşındaki Hollandalı teknik adam, Curaçao’yu tarihinde ilk kez FIFA Dünya Kupası’na taşıyan isim olmuştu.

Advocaat, şubat ayında kızının sağlık sorunları nedeniyle milli takım görevinden ayrılmıştı.

Yaklaşık 150 bin nüfusa sahip Curaçao, Dünya Kupası’na katılan en küçük ülke olarak tarihe geçti.

Karayipler’de bulunan ada ülkesi, daha önce İzlanda’ya ait olan yaklaşık 350 bin nüfuslu rekoru geride bıraktı.