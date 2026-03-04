Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Finlandiya’nın Oulu kentinde 2-8 Mart tarihleri arasında düzenlenen 2026 Dünya Kış Yüzme Şampiyonası’nda büyük başarı elde etti.

Uluslararası Kış Yüzme Birliği tarafından organize edilen ve 50 ülkeden 2 binden fazla sporcunun yer aldığı şampiyonada Avcı, 200 metre kurbağalama kategorisinde 3.07,83’lük derecesiyle 30-39 yaş grubu dünya rekorunu kırarak altın madalya kazandı.

Bengisu Avcı, aynı şampiyonada 100 metre kurbağalamada 1.29,17’lik süresiyle gümüş madalya elde etti.

Sporcunun iletişim ofisinden aktarılan açıklamasında Bengisu Avcı şu ifadeleri kullandı:

"Buz yüzmeye daha önce sadece 1-2 bireysel sporcu katılırken ilk kez 11 sporcuyla gelip madalya almak harika bir duygu. Burada 17 yaşında yüzücümüz de var 68 yaşında sporcumuz da. İnanılmaz bir şey başarıyoruz. Daha dün buz yüzme kampına katılan ve eğitimler alan sporcularımız, bugün dünyanın en büyük organizasyonunda madalya kazanıyor. Mutluluğumuzu tarif edecek kelime bulamıyorum. Türkiye, buz yüzmede çok daha iyi noktalara gelecek, birçok sporcumuz daha uluslararası klasmanda madalyalar kazanacak."

Şampiyonada Bengisu Avcı’nın yanı sıra kadınlarda İrem Damar, Melisa Uluarslan, İrem Ergin, Şükriye Öz, Eda Savcıgil ve Selin Cansu Demircioğlu; erkeklerde ise Sabri Murat Ersöz, Güçlü Baytekin ve Nevzat Arda Türkiye’yi temsil ediyor.