IQAir tarafından yayımlanan 2025 Dünya Hava Kalitesi Raporu, küresel ölçekte hava kirliliğinin alarm verdiğini gösterdi.

143 ülke ve bölgede, 9 bin 446 şehirden elde edilen veriler doğrultusunda yapılan analizde, yalnızca 13 ülke ve toprağın güvenli hava standartlarını karşılayabildiği belirlendi.

ŞEHİRLERİN SADECE YÜZDE 14’Ü SINIRI AŞTI

Rapora göre dünya genelindeki şehirlerin sadece yüzde 14’ü, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen PM2.5 sınır değerlerinin altında kalabildi. Bu durum, hava kirliliğinin küresel ölçekte ciddi boyutlara ulaştığını ortaya koydu.

GÜVENLİ HAVA SOLUNAN SINIRLI BÖLGELER

Hava kalitesi standartlarını karşılayan ülkeler ve bölgeler arasında Fransız Polinezyası, Porto Riko, ABD Virjin Adaları, Barbados, Yeni Kaledonya, İzlanda, Bermuda, Reunion, Andorra, Avustralya, Grenada, Panama ve Estonya yer aldı.

En kirli ülkeler listesinde ise Pakistan, Bangladeş, Tacikistan, Çad ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti ilk sıralarda bulundu.

EN TEMİZ VE EN KİRLİ ŞEHİRLER

Dünya genelinde en kirli şehir Hindistan’daki Loni olarak ölçülürken, en temiz hava Güney Afrika’daki Nieuwoudtville’de kaydedildi.

İKLİM KRİZİ ETKİSİ BÜYÜTÜYOR

Raporda, iklim değişikliğiyle birlikte artan orman yangınlarının 2025 yılında hava kalitesini daha da kötüleştirdiği vurgulandı. Uzmanlar, küresel ölçekte hava kirliliğiyle mücadelede daha güçlü ve koordineli adımlar atılması gerektiğine dikkat çekiyor.