Dünya ısınırken o bölge soğuyor...'Soğuk leke' önce Avrupa'ya oradan Asya'ya gelebilir

Bazı uzmanlar bu durumun güçlü rüzgarlar ve buharlaşmadan kaynaklandığını düşünse de Kaliforniya Üniversitesi'nden iklim bilimci Wei Liu ve ekibi farklı bir sonuca ulaştı. Soğuk lekenin yaklaşık bin metre derinliğe kadar indiğini tespit eden araştırmacılar, asıl nedenin okyanus dinamikleri olduğunu kanıtladı. Liu, "Bu soğuk bölgenin nedeni uzun süredir merak ediliyordu. En güçlü sebebin AMOC sisteminin zayıflaması olduğunu gördük" dedi.