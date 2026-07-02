Son günlerde yabancı basına göz atanlar ilginç bir tabloyla karşılaşıyor. Türkiye; savunma sanayii, NATO, bölgesel diplomasi, enerji koridorları ve jeopolitik etkisi üzerinden konuşuluyor. Dışarıdan bakıldığında Türkiye, krizlerin ortasında söz söyleyebilen, masalarda yer alan ve hesaba katılması gereken bir ülke olarak görülüyor.

Bu durum elbette küçümsenecek bir başarı değildir. Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren bağımsızlık fikrinin merkezinde, kendi kararlarını verebilen güçlü bir devlet olma hedefi bulunuyordu. Atatürk'ün “Tam bağımsızlık” anlayışı yalnızca askeri değil; siyasi, ekonomik ve kültürel bağımsızlığı da kapsıyordu. Dolayısıyla Türkiye'nin uluslararası alanda etkili bir aktör hâline gelmesi, Cumhuriyet'in temel hedefleriyle çelişen değil, aksine onları tamamlayan bir gelişmedir.

Ancak burada durup kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor: Dünya Türkiye'nin gücünü konuşurken, Türkiye'de yaşayan insanlar neyi konuşuyor?

Sokağa çıktığımızda NATO stratejilerinden çok kira fiyatlarını, savunma projelerinden çok gençlerin gelecek kaygısını, uluslararası dengelerden çok emeklinin geçim mücadelesini duyuyoruz. Çünkü toplumun gündemi ile devletin dışarıya yansıyan gündemi arasında giderek büyüyen bir mesafe oluşuyor. Devletlerin de bireyler gibi bir imgesi vardır. Türkiye son yıllarda dış dünyada 'güçlü özne' imgesi üretirken, içeride yurttaşın kendi özne deneyimi zayıflıyorsa, bu iki imge arasındaki fark büyüdükçe toplumsal yabancılaşma da artar.

Psikanalitik açıdan bakıldığında bu durum yabancı değildir. İnsan da zaman zaman dışarıya güçlü, başarılı ve kusursuz bir imaj sunarken içeride farklı duygular yaşayabilir. Dışarıdaki görüntü ile içerideki deneyim arasındaki mesafe büyüdüğünde bir yabancılaşma ortaya çıkar. Toplumlar ve devletler için de benzer bir durum söz konusudur.

Bugün dış dünyanın gözünde Türkiye güçlü bir aktör olarak görünmektedir. Fakat vatandaşın önemli bir kısmı kendi hayatında aynı güç duygusunu hissedemiyorsa, ortaya dikkatle değerlendirilmesi gereken bir çelişki çıkar. Çünkü gerçek güç yalnızca dışarıdan görülen kapasiteyle değil, içeride hissedilen güven duygusuyla da ölçülür.

Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in başarısı da tam burada yatıyordu. Cumhuriyet yalnızca sınırlarını koruyan bir devlet kurmadı; aynı zamanda yurttaşını özne hâline getirmeye çalıştı. Eğitim reformları, hukuk devrimi, kadın hakları ve ekonomik kalkınma hamleleri bunun içindi. Amaç yalnızca güçlü bir devlet değil, güçlü bireylerden oluşan bir millet oluşturmaktı.

Bugün yeniden aynı soruyu sormamız gerekiyor: Güçlü devlet ile güçlü millet arasındaki dengeyi koruyabiliyor muyuz?

Çünkü tarih bize göstermiştir ki yalnızca devletin güçlendiği, fakat vatandaşın kendisini dışlanmış hissettiği toplumlarda uzun vadeli istikrar üretmek zordur. Aynı şekilde yalnızca iç sorunlara gömülüp uluslararası gelişmeleri görmezden gelen ülkeler de küresel rekabette geri kalır.

Türkiye'nin ihtiyacı olan şey bu iki alanı birbirine rakip görmek değil, birbirini tamamlayan unsurlar olarak değerlendirmektir. Savunma sanayiindeki başarılar da önemlidir, gençlerin gelecek umudu da. Diplomatik kazanımlar da değerlidir, adalet duygusu da. Uluslararası saygınlık da gereklidir, toplumsal güven de.

Atatürk'ün mirası bize bir tercih değil, bir denge önerir. Ne dünyadan kopuk bir içe kapanma ne de vatandaşın sesini duymayan bir güç gösterisi. Cumhuriyet'in temel fikri, milletin refahı ile devletin itibarı arasında sağlam bir köprü kurabilmektir.

Dünya bugün Türkiye'nin gücünü konuşuyor olabilir. Asıl mesele, bu gücün Türk milletinin günlük hayatında ne kadar karşılık bulduğudur. Çünkü bir ülkenin gerçek kudreti, yalnızca dışarıdaki itibarıyla değil, yurttaşının geleceğe ne kadar güvenle baktığıyla anlaşılır.