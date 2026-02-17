Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Yönetmenin en zor olduğu futbol takımları: Fenerbahçe'nin yeri şaşırttı

Yönetmenin en zor olduğu futbol takımları: Fenerbahçe'nin yeri şaşırttı

Dünya genelinde teknik direktörlük yapmak en zor takımların listesi yayımlandı. The Athletic’in haberine göre, listede Türkiye’den Süper Lig’in önde gelen ekiplerinden Fenerbahçe de yer alıyor.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Yönetmenin en zor olduğu futbol takımları: Fenerbahçe'nin yeri şaşırttı - Resim: 1

Dünya genelinde teknik direktörlük yapmanın en zor takımlarını İngiliz basını açıkladı. Fenerbahçe de listenin üst sıralarında yer alıyor.

1 12
Yönetmenin en zor olduğu futbol takımları: Fenerbahçe'nin yeri şaşırttı - Resim: 2

1- İngiltere Milli Futbol Takımı

2 12
Yönetmenin en zor olduğu futbol takımları: Fenerbahçe'nin yeri şaşırttı - Resim: 3

2- Fenerbahçe / Türkiye

3 12
Yönetmenin en zor olduğu futbol takımları: Fenerbahçe'nin yeri şaşırttı - Resim: 4

3- Rangers / İskoçya

4 12
Yönetmenin en zor olduğu futbol takımları: Fenerbahçe'nin yeri şaşırttı - Resim: 5

4- Celtic / İskoçya

5 12
Yönetmenin en zor olduğu futbol takımları: Fenerbahçe'nin yeri şaşırttı - Resim: 6

5- Watford / İngiltere

6 12
Yönetmenin en zor olduğu futbol takımları: Fenerbahçe'nin yeri şaşırttı - Resim: 7

6- Chelsea / İngiltere

7 12
Yönetmenin en zor olduğu futbol takımları: Fenerbahçe'nin yeri şaşırttı - Resim: 8

7- Bayern Münih / Almanya

8 12
Yönetmenin en zor olduğu futbol takımları: Fenerbahçe'nin yeri şaşırttı - Resim: 9

8- Brezilya Milli Futbol Takımı

9 12
Yönetmenin en zor olduğu futbol takımları: Fenerbahçe'nin yeri şaşırttı - Resim: 10

9- Tottenham / İngiltere

10 12
Yönetmenin en zor olduğu futbol takımları: Fenerbahçe'nin yeri şaşırttı - Resim: 11

10- Manchester United / İngiltere

11 12
Yönetmenin en zor olduğu futbol takımları: Fenerbahçe'nin yeri şaşırttı - Resim: 12

11- Real Madrid / İspanya

12 12
