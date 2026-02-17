Dünya genelinde teknik direktörlük yapmanın en zor takımlarını İngiliz basını açıkladı. Fenerbahçe de listenin üst sıralarında yer alıyor.
Yönetmenin en zor olduğu futbol takımları: Fenerbahçe'nin yeri şaşırttı
Dünya genelinde teknik direktörlük yapmak en zor takımların listesi yayımlandı. The Athletic’in haberine göre, listede Türkiye’den Süper Lig’in önde gelen ekiplerinden Fenerbahçe de yer alıyor.İbrahim Doğanoğlu
1- İngiltere Milli Futbol Takımı
2- Fenerbahçe / Türkiye
3- Rangers / İskoçya
4- Celtic / İskoçya
5- Watford / İngiltere
6- Chelsea / İngiltere
7- Bayern Münih / Almanya
8- Brezilya Milli Futbol Takımı
9- Tottenham / İngiltere
10- Manchester United / İngiltere
11- Real Madrid / İspanya
