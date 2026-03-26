Geçtiğimiz yıl Birleşik Arap Emirlikleri’nde organize edilen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Bitlisli milli sporcu Özlem Melek Korkmaz, Brezilya’da düzenlenecek Muaythai Üniversitelerarası Dünya Şampiyonası’nda da zirveyi hedefliyor.

Ablalarının yönlendirmesiyle 12 yıl önce kick boks ve muaythai sporlarına başlayan Bitlis Eren Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Korkmaz, elde ettiği derecelerle öne çıkıyor.

Yurt içi ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla dikkatleri üzerine çeken ve geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleştirilen şampiyonada birincilik elde eden genç sporcu, yeni hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Haziran ayında Brezilya’da yapılacak Muaythai Üniversitelerarası Dünya Şampiyonası’nda da altın madalya kazanmayı amaçlayan Korkmaz, antrenörleri eşliğinde yoğun bir hazırlık süreci geçiriyor.

Milli sporcu Özlem Melek Korkmaz, Brezilya’da düzenlenecek organizasyonda Türk bayrağını göndere çektirmek ve İstiklal Marşı’nı dinletmek istediğini ifade etti. Kariyeri boyunca birçok madalya elde ettiğini belirten Korkmaz, geçen yıl Abu Dabi’de düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda şampiyonluk yaşadığını hatırlattı. Bu yıl Burdur’da yapılan Muaythai Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası’nda da birincilik kazandığını aktaran sporcu, bu sonuçla Brezilya’daki dünya şampiyonasına katılma hakkı elde ettiğini dile getirdi.

Önünde kick boks ve muaythai branşlarında Türkiye şampiyonalarının bulunduğunu kaydeden Korkmaz, bu organizasyonlarda da birincilik hedeflediğini ve yeniden Avrupa ile dünya şampiyonalarında mücadele etmek istediğini belirtti. Brezilya’daki şampiyonada en iyi performansını ortaya koymayı amaçladığını vurgulayan milli sporcu, yoğun bir çalışma programı uyguladığını ifade etti. Altın madalya kazanarak ülkesine dönmeyi planladığını aktaran Korkmaz, elde edeceği başarıyı Türkiye’ye ve eğitim gördüğü üniversiteye armağan etmek istediğini söyledi.

Bitlis Eren Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Volkan Aydoğdu ise Korkmaz’ın Brezilya’dan da altın madalya ile döneceğine inandıklarını belirtti.