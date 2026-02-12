DÜNYA Gazetesi’nin kurucusu Nezih Demirkent, ölümünün 25’inci yılında İstanbul’daki Aşiyan Mezarlığı’nda mezarı başında anıldı. Törene gazetenin yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Anma programında DÜNYA Genel Yayın Koordinatörü Ece Ceyhun ve Genel Haber Koordinatörü Recep Erçin’in yanı sıra çok sayıda yönetici ve çalışan hazır bulundu. Demirkent’in kabrine DÜNYA Gazetesi adına çelenk bırakıldı.

ANADOLU’NUN SESİ OLDU

25 Eylül 1930’da İstanbul’da dünyaya gelen Nezih Demirkent, babasının subay olması nedeniyle küçük yaşta Anadolu ile tanıştı ve bu bağını yaşamı boyunca sürdürdü. Gazeteciliğe Yeni Sabah ve Yeni Gazete’de başlayan Demirkent, muhabirlikten yazı işleri müdürlüğüne uzanan görevler üstlendi.

1970 yılında Hürriyet gazetesinde genel müdürlük görevini üstlenen Demirkent, 1981’de DÜNYA Gazetesi’ni ekonomi gazetesi kimliğiyle yeniden yapılandırarak imtiyaz sahibi oldu.

11 Şubat 2001’deki vefatına kadar gazetenin başında kaldı.

MESLEK ÖRGÜTLERİNDE AKTİF ROL

Mesleki örgütlenmeye büyük önem veren Demirkent, 1982 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı’na seçildi. Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası Başkanlığı görevinde bulundu, Gazeteciler Sosyal Hizmetler ve Emeklilik Vakfı’nı yönetti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin kurucu üyeleri arasında yer alan Demirkent, ekonomi basınındaki öncü çalışmaları ile tarihte yer edindi.