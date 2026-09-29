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Dünya futbolunun iki dev kurumu FIFA ile UEFA arasındaki güç savaşı yargıya taşınarak yeni bir boyuta ulaştı. FIFA, ABD’deki Florida Güney Bölgesi Federal Mahkemesine sunduğu belgelerde UEFA’nın "çok sayıda yanlış ve yanıltıcı açıklamada bulunduğunu" belirterek rakip kurumun yaklaşan başkanlık seçimlerini manipüle etmeye çalıştığını ileri sürdü.

Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, geçtiğimiz ay ABD yargısına başvurarak iptal edilen FIFA Forward Enterprise (FFE) projesine ilişkin belgelerin açıklanmasını istemiş, aksi halde İsviçre'de suç duyurusunda bulunacağını ilan etmişti. Infantino’yu proje üzerinden "cezai kötü yönetim" ve piyasa şartları dışında kişisel çıkar sağlamakla itham eden UEFA'ya yanıt gecikmedi. FIFA yönetimi, Infantino’nun herhangi bir etik ya da yasal ilkeyi ihlal etmediğini vurgulayarak iddiaları tümüyle temelsiz olarak nitelendirdi ve talep edilen belge kapsamını "gülünç derecede geniş" bulduğunu beyan etti.

TARTIŞMALI FFE PROJESİ NEDİR?

FIFA organizasyonlarının ticari haklarından payların özel yatırımcılara devredilmesini öngören FFE projesi, futbol gelirlerini özel sermayeye açacağı gerekçesiyle yoğun tepki toplamış ve rafa kaldırılmıştı. Infantino projenin finansal kaynak yaratma amacıyla kurgulandığını savunsa da muhalefet cephesi geri adım atmadı. İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı ve FIFA Başkan Yardımcısı Debbie Hewitt, Infantino’ya tüm evrakları kamuoyuyla paylaşma ve bağımsız inceleme başlatma çağrısında bulunurken, üç kıta konfederasyonundan istifa sesleri yükseldi.

Mart 2027’de gerçekleştirilecek FIFA Başkanlık seçimi öncesinde adaylık başvuruları için 18 Kasım son tarih olarak belirlendi. 2016'dan bu yana koltukta oturan Infantino’nun yeniden aday olacağı süreçte, UEFA’nın başlattığı hukuki hamlelerin sandık sonuçlarını doğrudan etkilemesi bekleniyor.