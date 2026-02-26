Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı ve CEO’su Borge Brende, Jeffrey Epstein ile temaslarının gündeme gelmesinden sonra görevinden ayrıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan belgelerde Brende’nin Epstein ile üç iş yemeği yaptığı ve e-posta ile mesajlaşma yoluyla iletişim kurduğu belirlenmişti.

2017 yılından beri forumun başında yer alan ve eski Norveç Dışişleri Bakanı olan Brende, 8,5 yıllık görev süresinden sonra istifa kararını açıkladı.

Yazılı açıklamasında, “Forum’un önemli çalışmalarına dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan devam etmesi için bunun doğru zaman olduğuna inanıyorum” sözlerini sarf etti.

BAĞIMSIZ İNCELEME TAMAMLANDI

Cenevre merkezli WEF tarafından gerçekleştirilen açıklamada, Brende’nin Epstein ile ilişkilerine yönelik dış danışmanlar aracılığıyla yapılan bağımsız incelemenin sonuçlandığının altı çizildi. İncelemede, daha önce kamuoyuna duyurulan bilgilerin dışında ek bir bulguya rastlanmadığı belirlendi.

Forum yönetimi, Alois Zwinggi’nin geçici başkan ve CEO olarak görevlendirildiğini, kalıcı isim için sürecin Mütevelli Heyeti tarafından yürütüleceğini duyurdu.

3 MİLYON SAYFA BELGE PAYLAŞILDI

ABD Adalet Bakanlığı, 2019 senesinde cezaevinde hayatını kaybeden Jeffrey Epstein ile ilgili 3 milyondan fazla sayfa belgeyi kamuoyuyla paylaştı.

Ortaya çıkan belgelerde Epstein’ın çok sayıda iş insanı ve siyasetçiyle bağlantıları ile ilgili detaylar bulunuyor.

Epstein, 2008 senesinde bir reşitten fuhuş talep etmek suçundan hüküm giymiş, 2019 yılında ise federal insan ticareti suçlamaları kapsamında yargılanmayı beklerken cezaevinde yaşamını yitirdi.

Söz konusu dosyalar, iş dünyası ve siyaset çevrelerinde yeni tartışmaları beraberinde getirirken, bazı ülkelerde de soruşturmaların başlatılmasına sebep oldu.