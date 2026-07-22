Dünya devlerinden dolar ve euro için kabus senaryosu

Türkiye’nin dezenflasyon programı, kısmen Türk lirasının reel olarak değer kazanmasına dayanıyordu fakat Türk lirası bu yıl şu ana kadar dolar karşısında yaklaşık yüzde 9 değer kaybetti. Tüketici fiyatları ise, ilk altı ayda yüzde 17'den fazla arttı. Haziran ayında açıklanan yıllık enflasyon ise, yüzde 32,1 olarak gerçekleşti.