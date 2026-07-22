Döviz kurları, son günlerde rekor üzerine rekor kırarken dolar/TL kuru, haftanın üçüncü işlem gününde rekor tazeledi. Türk Lirası küresel çapta değer kaybı yaşamaya devam ederken Dünya Bankacılık devi Goldman Sachs'ın ekonomistleri, Türk Lirası'ndaki değer kaybının süreceğine dikkat çekti.
Dünya devlerinden dolar ve euro için kabus senaryosu
Dövizde yükseliş devam ederken dolar/ TL 47,21 seviyesine çıkarak rekor kırdı. Goldman Sachs ve diğer bankacılık devleri Türk Lirası'ndaki değer kaybının süreceğine dikkat çekerek döviz için kabus senaryosunu çizdi.Kaynak: Diğer
Dolar/TL kuru, 47,21 seviyesine yükselirken aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 53,9140'tan, sterlin/TL ise yatay seyirle 63,1840'tan işlem görüyor. Orta Doğu'da ABD ile İran arasında devam eden gerilim ise, varlık fiyatlarının yönü üzerinde etki göstermeye devam ederken dolar endeksi güçlü seyrini sürdürüyor.
“TÜRK LİRASINDA DEĞER KAYBINA İZİN VERİLEBİLİR”
Dünya Bankacılık devlerinden Goldman Sachs tarafından yayımlanan raporda, Türkiye'nin dezenflasyon süreci yerine dış denge istikrarını önceliklendirebileceği ve bu doğrultuda Türk lirasında daha hızlı bir değer kaybına izin verebileceği değerlendirildi.
Ekonomistler, Clemens Grafe ve Başak Edizgil’in hazırladığı raporda, söz konusu durumun dezenflasyonun daha yavaş gerçekleşmesi anlamına gelse bile liranın dolar karşısındaki yıllık değer kaybının yüzde 20'li seviyelerin ortalarında gerçekleşebileceği bildirildi.
FAİZ ORANLARI DAHA YÜKSEK SEVİYELERDE KALMALI”
Finansal istikrarın mevcut dolarizasyon seviyesinin korunmasına bağlı olduğuna dikkat çekilen raporda, kurdaki daha hızlı bir değer kaybının faiz oranlarının piyasada şu an fiyatlanandan daha yüksek seviyelerde kalmasını gerektireceği ifade edildi.
Bloomberg'ün haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun Perşembe günü toplanması beklenirken mevcut bir haftalık repo faiz oranı yüzde 37 seviyelerinde bulunuyor.
Türkiye’nin dezenflasyon programı, kısmen Türk lirasının reel olarak değer kazanmasına dayanıyordu fakat Türk lirası bu yıl şu ana kadar dolar karşısında yaklaşık yüzde 9 değer kaybetti. Tüketici fiyatları ise, ilk altı ayda yüzde 17'den fazla arttı. Haziran ayında açıklanan yıllık enflasyon ise, yüzde 32,1 olarak gerçekleşti.
Ekonomistler, rekabet gücü kaybı nedeniyle cari açığın büyümesinin tüm dezenflasyon programları için ortak bir risk oluşturduğunu ifade ederek Türk politika yapıcıların bu durumun farkında olduğunu bildirdi.
Türkiye'nin reel ihracatının 2022 ile 2024 yılları arasında büyük ölçüde durağanlaştığı ve geçen yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçerek cari dengeyi olumsuz etkilediği belirtilen raporda, cari açığın 2026 yılında gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 3,5'ine, yani yaklaşık 60 milyar dolara ulaşmasının beklendiği kaydedildi.
Aynı zamanda, Türkiye'nin ara mallarda pazar payını Çin'e kaptırdığı, Avrupa tüketici malları pazarındaki gerilemenin büyük kısmını ise Orta ve Doğu Avrupalı ihracatçıların üstlendiği; sermaye malları ve savunma ihracatındaki artışın ise bu zayıflıkları telafi etmeye yetmediği bildirildi.
DİĞER BANKALAR DA YORUMLARINI PAYLAŞTI!
Dev uluslararası yatırım bankalarından da, Türk ekonomisine ilişkin dikkat çeken yorumlar paylaşıldı. Morgan Stanley, Türkiye’nin enerji ithalatına yüksek bağımlılığının yarattığı kırılganlığa işaret ederek faiz oranlarında hızlı bir gevşeme beklemenin gerçekçi olmadığını ifade ederken İsviçre merkezli UBS ise yüksek seyreden enflasyon ve iç siyasi gelişmelerin Türk lirası üzerindeki riskleri artırdığını ifade etti.
Ayrıca yatırımcılara, Dolar/TL pozisyonlarını büyütmek yerine Güney Afrika randı, Brezilya reali ve Meksika pesosu gibi gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelmeleri tavsiyesinde bulundu.