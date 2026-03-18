Yeniçağ Gazetesi
18 Mart 2026 Çarşamba
Dünya devleri Beşiktaş'ın yıldızı Orkun Kökçü için devrede

Dünya devleri Beşiktaş'ın yıldızı Orkun Kökçü için devrede

Beşiktaş formasıyla etkileyici bir performans gösteren milli futbolcu Orkun Kökçü'ye dünya devleri talip oldu. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu
Beşiktaş’ın sezon başında Benfica’dan kadrosuna kattığı Orkun Kökçü, yükselen performansıyla Avrupa devlerinin transfer listesine yeniden girdi.

HAKAN'LA YOLLAR AYRILACAK

Sözcü’nün haberine göre, Inter, Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayırıp Orkun Kökçü’yü kadrosuna katmak istiyor.

HEDEFLERİ ORKUN KÖKÇÜ

İtalyan ekibinin, daha genç ve dinamik bir isim arayışı doğrultusunda kısa süre içinde Beşiktaş ile temasa geçeceği belirtildi.

LIVERPOOL'UN DA İLGİSİ VAR

Liverpool’un da ilgisini çeken Orkun Kökçü’nün, A Milli Takım’ın Dünya Kupası’na katılması halinde taliplerinin artması ve piyasa değerinin yükselmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ BIRAKMAK İSTEMİYOR

Siyah-beyazlı yönetimin ise şu aşamada Orkun Kökçü ile yolları ayırmayı kesinlikle düşünmediği ifade edildi.

ORKUN'UN GİTMEYE NİYETİ YOK

25 yaşındaki milli futbolcunun da siyah-beyazlı ekipten ayrılmak istemediği kulislerde konuşuluyor.

SEZON RAKAMLARI

Orkun Kökçü, bu sezon Beşiktaş formasıyla 31 maçta 6 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

MİLLİ TAKIM RAKAMLARI

Orkun Kökçü, Türkiye A Milli Takımı ile 46 maça çıktı ve 3 gol, 9 asistlik skor katkısı sağladı.

Orkun Kökçü, bu sezon sergilediği performansla Türkiye’nin en formda isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

