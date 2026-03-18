Beşiktaş’ın sezon başında Benfica’dan kadrosuna kattığı Orkun Kökçü, yükselen performansıyla Avrupa devlerinin transfer listesine yeniden girdi.
Dünya devleri Beşiktaş'ın yıldızı Orkun Kökçü için devrede
Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
HAKAN'LA YOLLAR AYRILACAK
Sözcü’nün haberine göre, Inter, Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayırıp Orkun Kökçü’yü kadrosuna katmak istiyor.
HEDEFLERİ ORKUN KÖKÇÜ
İtalyan ekibinin, daha genç ve dinamik bir isim arayışı doğrultusunda kısa süre içinde Beşiktaş ile temasa geçeceği belirtildi.
LIVERPOOL'UN DA İLGİSİ VAR
Liverpool’un da ilgisini çeken Orkun Kökçü’nün, A Milli Takım’ın Dünya Kupası’na katılması halinde taliplerinin artması ve piyasa değerinin yükselmesi bekleniyor.
BEŞİKTAŞ BIRAKMAK İSTEMİYOR
Siyah-beyazlı yönetimin ise şu aşamada Orkun Kökçü ile yolları ayırmayı kesinlikle düşünmediği ifade edildi.
ORKUN'UN GİTMEYE NİYETİ YOK
25 yaşındaki milli futbolcunun da siyah-beyazlı ekipten ayrılmak istemediği kulislerde konuşuluyor.
SEZON RAKAMLARI
Orkun Kökçü, bu sezon Beşiktaş formasıyla 31 maçta 6 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.
MİLLİ TAKIM RAKAMLARI
Orkun Kökçü, Türkiye A Milli Takımı ile 46 maça çıktı ve 3 gol, 9 asistlik skor katkısı sağladı.
Orkun Kökçü, bu sezon sergilediği performansla Türkiye’nin en formda isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.