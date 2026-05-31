Yum! Brands, Pizza Hut'ı satmak için özel sermaye şirketi LongRange Capital ile görüşmelerini hızlandırdı. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu, satışın önümüzdeki haftalarda sonuçlanabileceği belirtiliyor.

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, LongRange Capital satış sürecinde diğer adayların önüne geçerek Yum! Brands’in öncelikli görüşme yaptığı taraf haline geldi. Tarafların önümüzdeki haftalarda anlaşmaya varabileceği ifade edilirken, görüşmelerin kesin olarak satışla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Satış süreci, Yum! Brands’in geçen yıl Pizza Hut’ın geleceğine yönelik başlattığı stratejik değerlendirme sürecinin ardından gündeme geldi. Şirketin, uzun süredir markanın büyümesini hızlandırmaya yönelik adımlar attığı biliniyor.

PİZZA HUT’IN PAYI GERİLEDİ

Son yıllarda Pizza Hut’ın Yum! Brands içindeki payında dikkat çekici bir düşüş yaşandı. 2019 yılında şirket gelirlerinin yüzde 18’inden fazlasını oluşturan zincirin payı, 2025 itibarıyla yaklaşık yüzde 12 seviyesine geriledi. Aynı dönemde Pizza Hut’ın yıllık geliri yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde sabit kaldı.

Buna karşılık Yum! Brands’in toplam geliri önemli ölçüde arttı. Şirketin geliri geçen yıl yaklaşık yüzde 47 yükselerek 8,2 milyar dolara ulaştı.

KFC ve Taco Bell markalarının da sahibi olan Yum! Brands’in piyasa değeri yaklaşık 41 milyar dolar seviyesinde bulunurken, şirket hisseleri yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 2,2 oranında değer kaybetti.

LONGRANGE CAPİTAL ÖNE ÇIKIYOR

2019 yılında Bob Berlin tarafından kurulan LongRange Capital, portföyünde fitness zinciri 24 Hour Fitness ve Alpin Unlimited gibi şirketleri barındırıyor. Satış sürecinde öne çıkan şirketin, Pizza Hut için nihai alıcı olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.