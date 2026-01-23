BBVA Research, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son faiz kararını ve Türkiye’nin makroekonomik görünümünü değerlendirdiği bir rapor yayımladı.

Banka, ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin uyarıda bulunurken yılsonu beklentilerini paylaştı.

GIDA FİYATLARI ENFLASYONU TETİKLEYEBİLİR

BBVA Research tarafından yapılan analizde, Merkez Bankası’nın son faiz kararı "temkinli bir adım" olarak nitelendirildi.

Raporda, ocak ayı tüketici enflasyonunun, özellikle gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle ilk öngörülerin üzerinde gerçekleşebileceği ifade edildi.

Çekirdek enflasyonda sınırlı bir bozulma beklense de yıla güçlü bir başlangıç yapılmasının ardından beklentilerin daha fazla bozulmaması adına sıkı duruşun hedeflendiği kaydedildi.

“TALEP KOŞULLARININ ETKİSİ AZALIYOR”

Ekonomik faaliyete ilişkin değerlendirmelerde bulunan kurum, 2025’in son çeyreği itibarıyla talep koşullarının dezenflasyon süreci üzerindeki destekleyici etkisinin zayıfladığına dikkat çekti.

BBVA Research, talebin enflasyon hedefleriyle uyumlu seviyeye henüz inmediğini savunarak, "risk dengesinin daha yapışkan bir enflasyon görünümüne ve ekonomik faaliyette yukarı yönlü risklere doğru kaydığına" vurgu yaptı.

FAİZ İNDİRİMİNDE KADEMELİ SÜREÇ BEKLENTİSİ

TCMB’nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37’ye çekmesini piyasa beklentisinin altında kalmasına rağmen olumlu bir gelişme olarak değerlendiren banka, bu hamlenin net bir gevşeme patikası sunmadığını belirtti. BBVA Research’ün tahminlerine göre, Merkez Bankası faiz indirimlerini 2026’nın ikinci yarısına kadar toplamda 100 baz puanla sınırlı tutabilir.

Kurum, yılsonunda politika faizinin yüzde 32 seviyesinde gerçekleşmesini beklerken, yılsonu enflasyon tahminini yüzde 25 olarak koruduğunu açı.