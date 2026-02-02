Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da 42. kez düzenlenen “Saraybosna Kış Festivali (Sarajevska Zima)”, 7-21 Şubat tarihleri arasında kapılarını açıyor.

“Kültürel Diyalog ve Barış” vizyonuyla hazırlanan festival; tiyatro gösterilerinden çağdaş sanat sergilerine, konserlerden edebiyat etkinliklerine uzanan çok yönlü bir programla kentin her noktasına yayılıyor.Sanat dünyasının önde gelen isimlerinden Art Basel, Orta Doğu’daki ilk edisyonu “Art Basel Qatar” ile 5-7 Şubat’ta Katar’ın başkenti Doha’da sanat tutkunlarıyla buluşuyor.

Basel, Miami Beach, Hong Kong ve Paris’in ardından gelen bu beşinci durak, geleneksel stantlar yerine Mısırlı sanatçı Wael Shawky’nin küratörlüğünde “açık formatlı” bir sergi konseptiyle düzenleniyor. “Becoming” (Oluş) temalı fuar, 31 ülkeden 87 galeri ve 84 sanatçı projesini ağırlıyor.

Suudi Arabistan’da ise “Diriyah Çağdaş Sanat Bienali” üçüncü kez kapılarını açtı. Riyad’ın JAX Bölgesi’nde düzenlenen ve ülkede ilk bienal unvanını taşıyan etkinlik, “süreklilik ve değişim” temasıyla devam ediyor. Bienal 2 Mayıs’a kadar gezilebilecek. Türk sanatçılar Merve Ertufan ve Müge Yılmaz’ın eserleri de bienalde yer alıyor.Venedik’in ikonik kanalları “Su Festivali (La Festa Veneziana sull’acqua)” ile hareketleniyor.

Rio di Cannaregio’da düzenlenen etkinlik, kentin sokaklarını ve sularını açık hava tiyatrosuna çevirerek 17 Şubat’a dek sürüyor.Suudi Arabistan’ın El-Ula kentindeki “AlUla Arts Festival” 14 Şubat’a kadar devam ederken, festivalin öne çıkan bölümü Desert X AlUla’daki dev enstalasyonlar ve Centre Pompidou iş birliğiyle hazırlanan “Arduna” sergisi oluyor.

Sergi, Picasso gibi ustaların eserlerini bölgeye getiriyor.Latin Amerika’nın en önemli çağdaş sanat fuarlarından “Zona Maco”, 4-8 Şubat’ta Meksika City’de izleyicileri ağırlayacak. Afrika sanatına odaklanan prestijli “1-54 Çağdaş Afrika Sanat Fuarı” ise 5-8 Şubat’ta Fas’ın Marakeş kentinde düzenlenecek.

Film festivalleri de yoğun. Helsinki’de “DocPoint Belgesel Film Festivali” 25. yılını 3-8 Şubat’ta kutlarken, 70’ten fazla uzun ve 30’dan fazla kısa metrajlı yapım gösterilecek. Santa Barbara Uluslararası Film Festivali (SBIFF) 4-14 Şubat’ta 41. kez dünya sinemasını buluşturuyor; açılış “A Mosquito in the Ear”, kapanış “Laundry (Uhlanjululo)” ile yapılacak. Victoria Film Festivali (VFF) ise 6-15 Şubat’ta Kanada’da Jackie Weaver’ın başrolündeki “Holy Days” ile açılıyor.

Konser sahnesi de hareketli: Grammy ödüllü Deftones 5 Şubat’ta Lodz, ertesi gün Münih, 6 Şubat’ta Berlin ve 7 Şubat’ta Dortmund’da sahne alacak. James Arthur İngiltere ve İskoçya’da, Bryan Adams Asya turnesiyle Cakarta, Kuala Lumpur ve Singapur’da, Halsey ise Londra’da hayranlarıyla buluşacak.

ABD sinemalarında da yeni filmler vizyona giriyor. 6 Şubat’ta Luc Besson’un “Dracula: A Love Tale”, “Solo Mio” ve “Whistle”; 7 Şubat’ta “The Strangers: Chapter 3” öne çıkıyor. Ayrıca “The Moment”, “The Huntsman”, “Hateshinaki Sukaretto”, “Calle Malaga”, “Pillion” ve “Time Hoppers: The Silk Road” gibi yapımlar da perdede yerini alacak.