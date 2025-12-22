Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve küresel sağlık kuruluşları, mevsimsel influenza virüslerinin mutasyon hızındaki artışa dikkat çekerek kamuoyunu uyardı.

Laboratuvar ortamında yapılan son araştırmalar, virüsün yüzey proteinlerindeki değişimin bulaşma katsayısını artırdığını ortaya koydu.

Yabancı virologlar ve epidemiyologlar, hastalıktan korunmak için uygulanması gereken temel protokolleri bilimsel veriler ışığında yeniden şekillendirdi.

BİLİMSEL VERİLERLE KORUNMA STRATEJİLERİ

Mevsimsel geçişlerde vücudun savunma mekanizmalarının zayıfladığını belirten uzmanlar, özellikle kapalı alanlardaki hava kalitesinin enfeksiyon riskini %40 oranında etkilediğini saptadı.

Harvard Tıp Fakültesi bünyesinde yürütülen çalışmalarda, D vitamini seviyeleri ile solunum yolu enfeksiyonları arasında doğrudan bir korelasyon olduğu belirlendi.

ULUSLARARASI UZMANLARIN KRİTİK TAVSİYELERİ

Süreci yönetmek ve toplumsal bağışıklığı güçlendirmek adına yabancı uzmanlar şu hayati uyarıları sıraladı:

Dr. Anthony Fauci (İmmünolog): Antikor üretiminin desteklenmesi için kaliteli uykunun vazgeçilmez olduğunu belirtti. Vücudun sitokin salınımı yapabilmesi için günlük 7-9 saatlik dinlenmenin, aşının etkinliğini bile doğrudan etkilediğini ifade etti.

Prof. Dr. Sarah Gilbert (Oxford Üniversitesi, Aşı Uzmanı): Hijyen standartlarının sadece el yıkama ile sınırlı kalmaması gerektiğini savundu. Virüsün mukozalara erişimini engellemek için yüzey dezenfeksiyonunun ve maske kullanımının, özellikle toplu taşıma araçlarında hayati önem taşıdığını vurguladı.

Dr. Eric Topol (Scripps Research Enstitüsü Direktörü): Beslenme protokollerinde antioksidanların ve çinkonun rolüne değindi. Hücresel düzeyde direnç sağlamak için işlenmiş gıdalardan uzak durulmasının, viral yükü hafifletmede anahtar rol oynadığını dile getirdi.

HALK SAĞLIĞI İÇİN "ÜÇLÜ KALKAN" MODELİ

Epidemiyoloji uzmanları, mevsimsel salgınların önüne geçmek için "Havalandırma, Hijyen ve Hidrasyon" olarak adlandırılan üçlü kalkan modelinin uygulanmasını önerdi. Özellikle nem oranının %40 ile %60 arasında tutulmasının, virüs partiküllerinin havada asılı kalma süresini kısalttığı bilimsel olarak kanıtlandı.