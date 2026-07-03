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Kaynak: Haber Merkezi

New York Post'un Page Six bölümünde yer alan ve birden fazla kaynağa dayandırılan habere göre, Swift ve Kelce büyük kutlamadan önce yalnızca aile üyeleri ile en yakın dostlarının katıldığı özel bir törenle evlilik yemini etti.

GİZLİ NİKÂH İDDİASI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Konuya yakın olduğu belirtilen bir kaynak, "Onlar zaten evlendi" ifadelerini kullanırken, Nashville'deki müzik çevrelerinde de çiftin resmi nikâhını kıydığına dair söylentilerin yayıldığı öne sürüldü.

RESMİ KAYITLARDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Haberde, New York'ta evlilik ruhsatlarının gizli tutulduğu hatırlatılırken, Manhattan Şehir Kâtipliği Ofisi'ndeki güvenlik kaynaklarının son günlerde Taylor Swift adına düzenlenmiş herhangi bir evlilik ruhsatına rastlamadıklarını ileri sürdüğü aktarıldı. Öte yandan, New York eyaletinde evlilik ruhsatlarının 35 dolar karşılığında alındığı, 60 gün geçerli olduğu ve normal koşullarda nikâhın en az 24 saat sonra kıyılabildiği, ancak mahkeme kararıyla bu sürenin kaldırılabildiği bilgisine de yer verildi.

Çiftin temsilcilerine yöneltilen iddialarla ilgili yorum talebinin ise yanıtsız kaldığı belirtildi.

NİKAHIN TENNESSEE'DE KIYILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Başka bir kaynağın iddiasına göre ise Swift ve Kelce'nin resmi nikâhı Tennessee'de gerçekleştirildi. Taylor Swift'in henüz 14 yaşındayken müzik kariyeri için Tennessee'ye taşındığı biliniyor.

Haberde ayrıca Swift'in özel jetinin uçuş kayıtlarına da dikkat çekildi. Buna göre sanatçının uçağı Nashville'den havalandıktan sonra önce Travis Kelce'nin babası Ed Kelce'nin yaşadığı Philadelphia'ya, ardından Taylor Swift'in babası Scott Swift'in yaşadığı Tampa'ya uğradı. Uçağın daha sonra yeniden Nashville'e, ardından 30 Haziran'da New York'a geçtiği kaydedildi.

MADİSON SQUARE GARDEN'DA DEV ORGANİZASYON HAZIRLIĞI

İddialara göre çift, düğün kutlamalarını Manhattan'ın simge mekânlarından Madison Square Garden'da gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Organizasyon kapsamında mekânın bahçe konseptiyle yeniden düzenleneceği belirtilirken, davetlilere Taylor Swift'in favori restoranlarından Sartiano's'un özel menülerinin sunulmasının planlandığı ifade edildi.

Kutlamada Stevie Nicks, Kenny Chesney ve Ed Sheeran'ın sahne almasının beklendiği, Paul McCartney'nin ise davetliler arasında yer alabileceği öne sürüldü.

MİLYON DOLARLIK DÜĞÜN

New York Times'ın haberine göre çift, 2 Temmuz'da yaklaşık 100 kişilik özel bir etkinlik, 3 Temmuz'da ise 500 ila 999 davetlinin katılacağı ikinci bir organizasyon için Madison Square Garden'ı rezerve etti. Etkinlik kapsamında çevredeki sokakların belirli süreyle trafiğe kapatılması için de resmi başvuruların yapıldığı aktarıldı.

Forbes'un lüks organizasyon sektöründeki uzmanlarla yaptığı değerlendirmeye göre ise güvenlikten dekorasyona, sahne şovlarından lojistiğe kadar tüm harcamalar hesaplandığında düğün kutlamalarının maliyetinin 20 milyon doları aşabileceği tahmin ediliyor. Bu rakamın, Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in Venedik'teki görkemli düğünüyle benzer seviyede olduğu belirtiliyor.

Öte yandan Taylor Swift ve Travis Kelce'nin evlendiğine ilişkin iddialar, haberin yayımlandığı sırada taraflar tarafından henüz doğrulanmış değil.