Kaynak: Diğer

Küresel ekonominin yön belirleyici kurumlarından Dünya Bankası, ekonomi yönetimini dünyaca ünlü bir isme emanet etti.

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre; kurumdan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz ay görevinden ayrılan Indermit Gill'in yerine Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Michael Kremer atandı. Geçmişte Harvard Üniversitesi'nde de ekonomi dersleri veren 61 yaşındaki Kremer; küresel yoksulluğun azaltılmasına yönelik deneysel ve pratik yaklaşımlarıyla Esther Duflo ve Abhijit Banerjee ile birlikte 2019 yılında Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülmüştü.

Teorik ekonominin ötesine geçerek sahada uygulanabilir, gerçek hayattaki sorunlara yenilikçi çözümler üretmesiyle tanınan Kremer, bugüne kadar çiftçilerin desteklenmesi, milyonlarca insanın hayati aşılara ulaşması ve okullardaki sağlık programlarının iyileştirilmesi gibi devasa projelere imza attı.

"TAM DA İHTİYACIMIZ OLAN VİZYON"

Atama kararını değerlendiren Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, Kremer'in yalnızca kalkınma alanında neyin işe yaradığını tespit etmekle kalmayıp, bu çözümlerin geniş kitlelere uygulanabileceğini kanıtladığını vurguladı. Banga, "Önümüzdeki 10 yıl içinde çalışma çağına girecek 1,2 milyardan fazla gencin istihdam beklentilerini karşılamak zorundayız. Dünyanın en acil kalkınma sorunlarına cesur çözümler aradığı bu kritik dönemde Kremer'in aramıza katılması tam da ihtiyacımız olan vizyonu yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

KRİTİK ZİRVE ÖNCESİ GÖREVE BAŞLIYOR

Yeni görevine 1 Ekim itibarıyla başlayacak olan Nobel ödüllü ekonomist, mesaisine Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenecek kritik Dünya Bankası ve IMF yıllık toplantılarının hemen öncesinde start vermiş olacak. Kremer'in göreve gelişi; gelişmekte olan ülkelerin Orta Doğu'daki çatışmaların ardından tırmanan enerji fiyatları ve yüksek küresel faiz oranlarıyla boğuştuğu zorlu bir döneme denk geliyor. Bugüne dek gelişmekte olan ülkelerde eğitim, sağlık, su, finans ve tarım alanlarına odaklanan usta ekonomistin, kurumun rotasını da bu temel kalkınma problemlerinin çözümüne çevirmesi bekleniyor.

"YENİ TEKNOLOJİLER BÜYÜME İÇİN FIRSAT SUNUYOR"

Yeni göreviyle ilgili açıklamalarda bulunan Michael Kremer, Dünya Bankası'nın kalkınma sorunlarına yenilikçi çözümler üretmek ve bunları test etmek için devasa bir araştırma kapasitesine sahip olduğunu belirtti. Bu çözümleri geniş ölçekte uygulayarak insanların yaşamlarını iyileştirmek için kurumun operasyonel gücüne dikkat çeken Kremer, dünyanın büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu ancak yeni teknolojilerin ekonomik büyümeyi hızlandırmak adına önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti.