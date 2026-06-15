Dünya Bankası’nın Yardımcı Baş Ekonomisti Ayhan Köse, 13 Haziran günü yayınlanan ‘2026’da Dünya Ekonomisinin Gidişatı’ raporunu paylaştı.

Rapordaki detayları T24 yazarı Osman Ulagay, köşe yazısında verdi. Dünya Bankası’na göre, Ortadoğu’da yaşanmakta olan savaş ve çatışma ortamı enerji fiyatlarını tırmandırarak dünya ekonomisinin büyüme hızının 2026’da yüzde 2.5’e düşmesine yol açacağını ifade eden Ulagay, Yükselen Pazar ve Gelişme Yolundaki Ülkelerde (EMDE) ise büyümenin yavaşlayarak yüzde 3.6’da kalması beklendiğini söyledi.

'ENERJİ FİYATLARINI TIRMANDIRMASI DA KAÇINILMAZ GÖRÜNÜYOR'

Ekonomik büyümedeki bu yavaşlamanın önümüzdeki 2035’e kadar EMDE ülkelerinde 1.2 milyar gencin iş bulmasını zorlaştırması da raporda yer alıyor. Raporu özetleyen Ulugay, “Dünya Bankası’nın kapsamlı raporunun bütünü okunduğunda, dünya ekonomisinin kapsamlı ve çok boyutlu bir çöküşle karşı karşıya gelme olasılığının ürkütücü boyutlara varabileceği daha iyi anlaşılabiliyor. Ortadoğu’da olup bitenlerin enflasyonu ve enerji fiyatlarını tırmandırması da kaçınılmaz görünüyor.” dedi.