Dünya Bankası, Afrika, Doğu Asya ve Pasifik, Avrupa ve Orta Asya, Latin Amerika ve Karayipler, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan ile Güney Asya ekonomilerine yönelik bölgesel raporlarını yayımladı.



Avrupa ve Orta Asya’da Büyüme Yavaşlıyor

Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleme raporuna göre, bölgede ekonomik büyümenin Orta Doğu’daki çatışma, jeopolitik gerilimler ve ticaretteki parçalanma nedeniyle bu yıl belirgin şekilde yavaşlaması bekleniyor. Bölge ekonomisinin 2025’teki yüzde 2,6 seviyesinden 2026’da yüzde 2,1’e gerilemesi öngörülüyor. Yüksek enerji maliyetlerinin tüketimi sınırlaması ve belirsizliğin yatırımları etkilemesi, bu görünümün başlıca etkenleri olarak gösteriliyor.

TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye ekonomisinin 2026’da yüzde 2,8, 2027’de yüzde 3,7 büyümesi bekleniyor. Ocak ayındaki projeksiyonlarda 2026 için yüzde 3,7, 2027 için ise yüzde 4,4 öngörülmüştü.



ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA’DA ÇATIŞMALARIN ETKİSİ

Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan raporunda, Hürmüz Boğazı’nın kapanması ve enerji ile altyapı tahribatının bölge ekonomilerini olumsuz etkilediği belirtildi.

İran hariç tutulduğunda, bölgedeki büyümenin 2025’teki yüzde 4 seviyesinden 2026’da yüzde 1,8’e düşmesi öngörülüyor. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri için büyüme tahmini ise 2026’da yüzde 1,3’e geriledi.



DOĞU ASYA VE PASİFİK BÖLGESİNDE BÜYÜME YAVAŞLIYOR

Doğu Asya ve Pasifik raporuna göre, bölge ekonomisi 2026’da dış şoklar ve küresel belirsizliklerin etkisiyle büyüme hızını kaybedecek.

Çin’de büyümenin 2025’teki yüzde 5’ten 2026’da yüzde 4,2’ye, 2027’de ise yüzde 4,3’e yükselmesi öngörülüyor. Bölgenin geri kalanında büyümenin 2026’da yüzde 4,1 olacağı, 2027’de ise yüzde 5’e çıkması bekleniyor.



GÜNEY ASYA’DA YAVAŞLAMA VE TOPARLANMA

Güney Asya Ekonomik Güncellemesi raporuna göre, bölge ekonomisinin 2025’teki yüzde 7 seviyesinden 2026’da yüzde 6,3’e gerilemesi, 2027’de ise yüzde 6,9 ile toparlanması öngörülüyor. Hindistan’ın güçlü iç talebi, tarife indirimleri ve Avrupa Birliği ile yapılan serbest ticaret anlaşmaları büyümeyi destekleyecek.



SAHRA ALTI AFRİKA’DA TOPARLANMA İVME KAYBEDİYOR

Sahra Altı Afrika raporunda, bölgenin toparlanma sürecinin yavaşladığı belirtiliyor. 2026 büyümesinin yüzde 4,1 ile geçen yılki seviyeye paralel olması bekleniyor. Yükselen yakıt, gıda ve gübre fiyatları ile sıkı finansal koşulların, en kırılgan haneler üzerinde olumsuz etkiler yaratacağı vurgulanıyor.