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Kaynak: Haber Merkezi

Dünya Bankası verilerine dayandırılan 2026 tarihli araştırmaya göre Türkiye, Çin’e en fazla borcu bulunan ülkeler arasında 28 milyar dolarla 10’uncu sırada yer aldı. Listenin ilk sırasında 169 milyar dolarla Rusya bulunurken, 30 ülkenin toplam borcunun 1 trilyon doları aştığı belirtildi.

Çin’in küresel finansman alanındaki etkisini ortaya koyan araştırmada, Türkiye’nin de üst sıralarda bulunması dikkat çekti. Ancak Türkiye’nin borcunun kamu ve özel sektör arasındaki dağılımına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

LİSTENİN ZİRVESİNDE RUSYA VAR

Çin’e en fazla borcu bulunan ülke 169 milyar dolarla Rusya oldu. Rusya’yı 113 milyar dolarla Venezuela, 69 milyar dolarla Pakistan izledi. Angola 65 milyar dolarla dördüncü, Kazakistan ise 64 milyar dolarla beşinci sırada yer aldı.

Çin’e en fazla borcu bulunan ilk 10 ülke şöyle sıralandı:

Rusya: 169 milyar dolar

Venezuela: 113 milyar dolar

Pakistan: 69 milyar dolar

Angola: 65 milyar dolar

Kazakistan: 64 milyar dolar

Endonezya: 55 milyar dolar

Brezilya: 54 milyar dolar

Arjantin: 38 milyar dolar

Vietnam: 29 milyar dolar

Türkiye: 28 milyar dolar

Araştırmaya göre incelenen 30 ülkenin Çin’e toplam borcu yaklaşık 1 trilyon 31 milyar dolara ulaştı. Bu tablo, Çin’in özellikle altyapı, enerji, ulaştırma ve sanayi yatırımlarına sağladığı finansmanla uluslararası kredi piyasasındaki ağırlığını ortaya koyuyor.

Çin kaynaklı krediler, Asya, Afrika ve Latin Amerika’daki birçok ülke için önemli bir finansman aracı olarak öne çıkıyor. Ancak artan borç yükü, ülkelerin dış finansmana bağımlılığı ve borçların sürdürülebilirliği konusundaki tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Türkiye’nin 28 milyar dolarlık borçla ilk 10’da gösterilmesi, Çin ile ekonomik ve finansal ilişkilerin boyutunu yeniden gündeme taşıdı.