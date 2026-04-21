Dünyada "güvenli liman" arayışı altın fiyatlarını zirveye taşırken, Yunan yatırımcılar elindeki altını tutmak yerine satmayı tercih ediyor. Yunanistan Merkez Bankası’nın verileri, piyasadaki dengesizliği gözler önüne seriyor.

2025 yılı bilançosu 40 binin üzerinde satış yapılırken, alım yapanların sayısı 7 binde kaldı. 2026 ilk çeyrek satış eğilimi hız kesmedi; yaklaşık 7 bin 200 sikke satılırken, alım tarafı bin 400’de sınırlı kaldı.

RANDEVULAR HAZİRAN AYINA SARKTI

Altınını paraya çevirmek isteyenlerin yoğun ilgisi, Yunanistan Merkez Bankası'nda ciddi bir yoğunluğa neden oldu. Öyle ki, bugün başvuran bir yatırımcıya ancak Haziran ayı için randevu verilebiliyor. Banka, yoğunluğu yönetebilmek adına günlük işlem sayısını ortalama 20 ile sınırlamış durumda.

PİYASA VERİLERİ VE İŞLEM DETAYLARI

16 Nisan 2026 itibarıyla eski bir İngiliz altın sikkesinin banka alış fiyatı 929 Euro, satış fiyatı ise 1.089 Euro olarak kaydedildi. 18 bin sikke satışından elde edilen 17 milyon Euro'luk hacim, piyasadaki "nakde dönüş" iştahının büyüklüğünü kanıtlıyor.

Piraeus Bank ve Merkez Bankası dışındaki kuyumcu veya rehine dükkanlarındaki işlemler, uzman denetimi eksikliği nedeniyle risk barındırıyor.

NEDİR BU "SOVEREİGN" (İNGİLİZ ALTIN SİKKESİ)?

Yunanistan’da piyasanın ana aktörü olan bu sikkeler, 1817’den beri İngiliz Darphanesi tarafından basılan, küresel geçerliliği olan bir yatırım aracı. 22 ayar altından üretilen bu sikkeler, 7.98 gram ağırlığında ve yaklaşık 7.32 gram saf altın içeriyor. Bir yüzünde İngiliz hükümdarının portresi, diğer yüzünde ise Aziz George’un ejderhayı öldürdüğü ikonik figür bulunuyor.