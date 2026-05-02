Dünya 1 Mayıs'ı nasıl kutladı: İşte manzaralar

Paris’ten Dakka’ya, Havana’dan Taipei’ye kadar dünyanın dört bir yanında yüz binlerce işçi 1 Mayıs’ta sokaklara çıkarak, İşçi Bayramı’nı kitlesel yürüyüşler ve mitinglerle kutladı. Sendikalar ve sol partiler tarafından düzenlenen etkinliklerde, yüzbinler hak kayıplarına karşı sesini yükseltti, küresel iş gücü piyasalarındaki dönüşümün gelir eşitsizliğini derinleştirmesine ve çalışanlar üzerindeki baskıyı artırmasına dikkati çekti.

Dünya genelindeki 1 Mayıs etkinliklerinin bir çoğunda 1886 yılında ABD’nin Chicago kentinde sekiz saatlik iş günü talebiyle başlatılan ve işçi hareketinin sembolü haline gelen Haymarket olaylarında hayatını kaybeden işçiler anıldı. Katılımcılar, daha iyi çalışma koşulları ve adil ücret talepleri doğrultusunda mücadeleyi sürdürme kararlılığını yineledi.

KÜBA

Küba’da 1 Mayıs kutlamaları, ABD’nin ek yaptırım tehditleri ve ekonomik ablukasının gölgesinde, başkent Havana başta olmak üzere ülke genelinde kitlesel yürüyüşlerle gerçekleştirildi. Jose Marti Anti-Emperyalist Meydanı’nda düzenlenen ana etkinliklere, Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel ve eski lider Raul Castro da katıldı.

Gösterilerde, ABD’nin son yaptırımlarına tepki öne çıkarken, enerji krizi ve ekonomik zorluklara rağmen hükümetin direniş mesajı vurgulandı. Katılımcılar, “Savaşa hayır, diyaloğa evet” sloganı taşıyan pankartlarla yürüdü.