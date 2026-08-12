Batıkent Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 3 kişi, evden tabanca ve uzun namlulu tüfeklerle çıkarak ateş açtı.

Dünürler birbirine savaş açtı: Sokakta uzun namlulu silahlar patladı - Resim : 1

Peş peşe silahların ateşlendiği kavgada M.B., A.B. ve M.B. çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dünürler birbirine savaş açtı: Sokakta uzun namlulu silahlar patladı - Resim : 2

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.O.A., S.A. ve M.V.A.'yi gözaltına aldı.

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Dünürler birbirine savaş açtı: Sokakta uzun namlulu silahlar patladı - Resim : 4

Kavga anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde evden çıkan 3 kişi silahla dünürlerinin bulunduğu bölgeye ateş açmaları görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Dünürler birbirine savaş açtı: Sokakta uzun namlulu silahlar patladı - Resim : 5

Dünürler birbirine savaş açtı: Sokakta uzun namlulu silahlar patladı - Resim : 6