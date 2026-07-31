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Wizards of the Coast, Gen Con 2026 etkinliğinde Dungeons & Dragons: World of Warcraft adlı resmi genişleme kitabını tanıttı. Yeni kaynak kitapla birlikte Blizzard'ın ikonik MMORPG evreni Azeroth, modern Dungeons & Dragons kurallarıyla masaüstü rol yapma oyununa uyarlanacak.

Şirketin yeni lisanslı içerik markası Universes Beyond çatısı altında yayımlanacak ilk D&D ürünü olma özelliğini taşıyan kitap, oyunculara Azeroth'ta geçen özgün maceralar hazırlama imkânı sunacak.

AZEROTH D&D DÜNYASINA TAŞINIYOR

Toplam 256 sayfadan oluşan kaynak kitapta World of Warcraft'ın 22 yıllık geçmişinden ve 2026'da yayımlanan Midnight genişleme paketinden içerikler yer alacak.

Oyuncular ve oyun yöneticileri için hazırlanan kitapta, Azeroth evrenine uygun yeni karakter seçenekleri, kurallar ve senaryolar bulunacak.

YENİ TÜRLER VE SINIFLAR GELİYOR

Kitapta Pandaren, Draenei, Worgen, Tauren, Troll, Vulpera, Dracthyr, Forsaken ve Mechagnome dahil olmak üzere 11 yeni oynanabilir tür yer alacak.

Bunun yanı sıra altı yeni alt sınıf sisteme eklenirken, üç mevcut alt sınıf da World of Warcraft temasına uygun şekilde güncellenecek. Böylece oyuncular Death Knight, Demon Hunter ve Shadow Priest gibi ikonik WoW sınıflarını D&D kurallarıyla oluşturabilecek.

İKONİK BÖLGELER VE YENİ İÇERİKLER

Genişleme kitabı, karakter seçeneklerinin yanı sıra Azeroth'un en bilinen bölgelerini de masaüstüne taşıyacak.

Deadmines, Scarlet Monastery, Dire Maul, Shadowfang Keep, Blackfathom Deeps, Azjol-Nerub ve Onyxia's Lair gibi yedi klasik zindan D&D kurallarına göre yeniden tasarlanacak.

Ayrıca Orgrimmar ve Icecrown Citadel gibi önemli merkezler detaylı şekilde işlenirken, Arthas Menethil ve Jaina Proudmoore gibi karakterler için de hazır oyun istatistikleri sunulacak.

Kitapta ayrıca 60'tan fazla yeni büyü, 50'den fazla yaratık, 30 zindan patronu, 26'dan fazla büyülü eşya, binekler, yoldaş yaratıklar, meslek sistemi ve 20'den fazla fraksiyon için itibar mekanikleri yer alacak.

ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Dungeons & Dragons: World of Warcraft için ön siparişler başladı.

Genişleme kitabının erken erişimi 3 Kasım 2026'da, dünya genelindeki resmi çıkışı ise 17 Kasım 2026'da gerçekleştirilecek.

Standart sürümün yanı sıra Koleksiyoncu Sürümü de satışa sunulacak. Bu pakette Icecrown Citadel harita paketi, Dungeon Master's Screen, Murloc minyatürü ve çeşitli dijital ön sipariş ödülleri bulunacak. Battle.net kullanıcılarına özel kozmetik oyun içi içerikler de pakete dahil edilecek.

YENİ YAYIN STRATEJİSİNİN İLK ADIMI

World of Warcraft iş birliği, Wizards of the Coast'un Dungeons & Dragons için benimsediği yeni Universes Beyond yayın modelinin ilk adımı olacak.

Şirket, bu model kapsamında gelecekte Star Wars başta olmak üzere farklı popüler evrenleri de resmi D&D içerikleri arasına katmayı planlıyor. 2027 yazında Star Wars temalı yeni bir Dungeons & Dragons kitabının yayımlanması hedefleniyor.