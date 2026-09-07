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Sinema dünyasında popülaritesi "Stranger Things" ve "Baldur's Gate 3" gibi yapımlarla tavan yapan marka, ekran tarafındaki hareketliliğini koruyor. Geçtiğimiz günlerde Netflix'in büyük bütçeli bir "Ravenloft" dizisi üzerinde çalıştığının sızmasının ardından, gözler yeniden beyaz perde projelerine çevrildi.

HASBRO YENİ STÜDYO ARAYIŞINDA

Dungeons & Dragons markasının film haklarını elinde bulunduran Hasbro, projeden vazgeçmiş değil. Yönetmenlerin aktardığı bilgilere göre şirket, devam filmini hayata geçirebilmek adına Hollywood'daki farklı yapım şirketleriyle görüşmeler yürütüyor. Paramount'un bıraktığı bayrağı devralacak yeni bir stüdyo ortağı bulunması durumunda "Honor Among Thieves 2" için çekim süreci resmen başlayabilecek.

YENİ PROJENİN TANITIMINDA AÇIKLADILAR

Serinin ilk halkasını yöneten Goldstein ve Daley ikilisi, bu kritik açıklamayı yeni aksiyon-komedi filmleri "Mayday"in tanıtım turları sırasında yaptı. Devam filmi senaryosunun hazır olduğunu ve hikayeyi sürdürmekten heyecan duyacaklarını belirten ikili, Hasbro'nun finansal ve stratejik bir ortak bulması halinde ekibin yeniden bir araya gelmeye hazır olduğunu vurguladı.