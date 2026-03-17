Dune: Part Three, Frank Herbert'ın Dune Messiah (Dune Mesihi) romanından uyarlanıyor ve Dune: Part Two'nun sonundan yaklaşık 12 yıl sonrasını konu alıyor. Paul Atreides'in imparatorluk gücüyle yüzleştiği, sonuçları ağır imtihanları merkeze alacak hikaye, serinin epik finalini tamamlayacak.

FAVORİ YILDIZLAR GERİ DÖNÜYOR

Paylaşılan posterlerde öne çıkan isimler şöyle:

Timothée Chalamet – Paul Atreides (İmparator olarak daha olgun ve yaralı bir görünümde)

Zendaya – Chani (Fremen savaşçısı olarak sadık ve kararlı)

Florence Pugh – Prenses Irulan

Anya Taylor-Joy – Alia Atreides

Rebecca Ferguson – Leydi Jessica

Jason Momoa – Duncan Idaho (İlk filmde ölen karakterin sürpriz dönüşü)

Javier Bardem – Stilgar

Isaach De Bankolé – Farok

Yeni Katılımlar ve Sürprizler Kadroya eklenen güçlü isimler heyecanı katlıyor:

Robert Pattinson – Scytale (Ana antagonistlerden biri, Bene Tleilax shapeshifter)

Nakoa-Wolf Momoa (Jason Momoa'nın oğlu) – Leto II

Ida Brooke – Ghanima (Paul'ün ikiz çocukları)

Bu yeni yüzler, hikayenin galaktik ölçekteki entrikalarını derinleştirecek.Denis Villeneuve'ün Yorumu Yönetmen Denis Villeneuve, filmin ilk ikisinden tamamen farklı bir tona sahip olacağını vurgulamıştı. Daha karanlık, ağır ve büyük bir final vaat eden yapım, Paul'ün kehanet yüküyle mücadelesini ele alıyor.

Teaser trailer'ın yarın yayınlanmasıyla birlikte yeni detaylar da bekleniyor.

Oscar adayı oyuncu Timothée Chalamet, bale ve operayı izleyicilerin umursamadığı sanat formları olarak nitelendirdikten sonra sahne sanatları dünyası tepki göstermişti.

Chalamet, bale ve opera çalışanlarına saygı duyduğunu da ekleyerek "Balede, operada veya 'Hey, bunu canlı tutun, artık kimse umursamıyor olsa bile' gibi şeylerde çalışmak istemiyorum" demişti.