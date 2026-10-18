Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada şoför Muharrem K. tutuklandı.
Kaza, 15 Ekim saat 13.28 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek köyü mevkisinde, Ankara istikametinde meydana geldi. Muharrem K. yönetimindeki araç, seyir halindeyken önünde ilerleyen başka bir araca çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Gültekin hayatını kaybetti.
"TAKSİRLE ÖLÜME SEBEBİYET VERME" SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Kazanın ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan Muharrem K., adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan Muharrem K., "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklanarak Düzce Çilimli Cezaevi'ne gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.