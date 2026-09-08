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Kaynak: Haber Merkezi

Dündar Ziya Gültekin, 1983 yılında İstanbul’un Üsküdar ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde öğrenim gören Gültekin, daha sonra Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.

SİYASİ HAYATINA AK PARTİ ÜSKÜDAR’DA BAŞLADI

Gültekin, siyasi hayatına 2002 yılında AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları’nda başladı. 2002-2008 yılları arasında Gençlik Kolları’nda çeşitli görevlerde bulundu.

2008-2012 yılları arasında AK Parti Üsküdar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttü. 2012-2019 yılları arasında ise 4., 5. ve 6. dönemlerde AK Parti Üsküdar İlçe Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

SEÇİM ÇALIŞMALARINDA DA GÖREV ALDI

Dündar Ziya Gültekin, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri ile 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı yaptı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Üsküdar Belediye Meclis Üyesi seçilen Gültekin, 2019-2025 yılları arasında Üsküdar Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini yürüttü.

Gültekin ayrıca 14 ve 28 Mayıs 2023 Genel Seçimleri ile 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde SKM Başkan Vekilliği görevinde bulundu.

15 TEMMUZ DERNEĞİ’NDE GENEL SEKRETERLİK YAPTI

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da aktif görevler üstlenen Dündar Ziya Gültekin, 2016-2024 yılları arasında 15 Temmuz Derneği Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ’NİN YENİ BAŞKAN VEKİLİ OLDU

Üsküdar Belediyesi’nde yeniden gerçekleştirilen başkan vekili seçimi 4. turda tamamlandı. AK Parti ve MHP’nin adayı Dündar Ziya Gültekin, yapılan seçim sonucunda Üsküdar Belediyesi’nin yeni başkan vekili seçildi.