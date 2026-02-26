CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yere çöp atanlara ceza uygulanması konusunda mutabık kaldıkları için teşekkür etmesi gündemdeki yerini koruyor. Özcan, Bolu’da uygulanan çevre düzeni ve yere çöp atanlara kesilen cezalar konusunda farklı siyasi liderlerin ortak görüşte olduğunu esprili bir şekilde vurgulamaya çalıştı.

Tanju Özcan videolu paylaşımında 3 lidere seslenerek "Türkiye’de hiçbir konuda hemfikir olamayan üç lider, Bolu’nun temizliği ve Bolu Belediyesi’nin yere çöp atanlara ceza uygulanması konusunda mutabık kalmış. Kendilerine şükranlarımı sunarım" demişti.

HAKAN FİDAN'A ÇAĞRI

Tanju Özcan bugünkü videolu paylaşımında da Hakan Fidan'a espirili bir çağrıda bulundu. Özcan paylaşımında İsviçre’nin tanıtım videolarında Bolu’nun görsellerinin kullanıldığını tespit ettiklerini söyleyerek "Bu durumun tekrar etmemesi için İsviçre Hükümeti’ne derhal nota verilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan'ın paylaşımı şöyle:

"Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan‘a çağrımızdır. İsviçre’nin tanıtım videolarında Bolu’muzun görsellerinin kullanıldığını tespit ettik. Bu durumun tekrar etmemesi için İsviçre Hükümeti’ne derhal nota verilmesini talep ediyoruz"