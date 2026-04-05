Çanakkale Boğazı'nda 70 yıl önce batan TCG Dumlupınar Denizaltısı'nda şehit olan 81 denizciden Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Öney, bu olaydan önce batan Refah Gemisi ve Atılay Denizaltısı'nda sağ olarak çıktığı ortaya çıktı.

'Blue Sea' adlı NATO tatbikatından dönen TCG Dumlupınar Denizaltısı, 4 Nisan 1953'te Çanakkale Boğazı Nara Burnu açıklarında 'Naboland' adlı İsveç gemisi ile çarpışarak battı. 81 denizci şehit oldu.

Şehitlerden biri olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Öney’in, daha önce batan Refah Gemisi ve Atılay Denizaltısı'nda sağ olarak çıktığı ortaya çıktı. Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Öney'in, TCG Dumlupınar şehitleri arasında hayat hikayesi en dikkat çekenlerden biri olduğunu söyleyen Deniz Harp Tarihçisi Uğur Esmer,

"1941 yılında Türkiye satın aldığı reis sınıfı denizaltıları ve Spitfire uçaklarını teslim almak için denizaltıcıları ve pilotları İngiltere'ye göndermesi gerekiyordu. İkinci Dünya Savaşı nedeniyle bu kafilenin Avrupa üzerinden kara yolu ya da hava yoluyla gitmesi güvenli bulunmamıştı. Bunun için kafile, Refah şilebiyle İskenderiye'ye gidecek oradan İngiltere'ye devam edilecekti.

Ömer Öney bu kafilede bulunan Oruç Reis Denizaltısı'nı teslim alacak denizaltıcılar arasındaydı. Refah şilebinin 23 Haziran 1941'de torpido saldırısına uğraması sonucu gemideki iki filikadan biri patlama anında parçalanmıştı. Öney sağlam kalan filikayı tek başına indirmeyi başarmıştı. Kurtulan 36 kişiden 32'si bu filika sayesinde kurtulmuştu. Bu filika günümüzde Mersin Deniz Müzesi'ndedir" ifadelerini kullandı.

'ANNESİ ÜZÜNTÜSÜNDEN HAYATINI KAYBETTİ'

Esmer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kariyerine Yavuz Zırhlısı'nda başlayan Öney daha sonra şehit silah arkadaşlarının bir kısmı gibi 1931 yılında İtalya'dan satın alınan ilk mayın dökücü Dumlupınar (I) Denizaltısı'nda görev yaptı. Atılay Denizaltısı'ndan sonra II. İnönü Denizaltısı'na tayin oldu. Bu tayinden 2 gün sonra Atılay Denizaltısı 14 Temmuz 1942'de Birinci Dünya Savaşı'nda Midilli Hafif Kruvazörü'nün de batmasına sebep olan mayın hattından kaldığı düşünülen bir mayına çarparak battı.

II. İnönü ve Oruç Reis denizaltılarında görev yaptıktan sonra son görev yeri TCG Dumlupınar (II) Denizaltısı'na tayin oldu. Arkadaşları ve akrabaları kurtarma çalışmaları sürerken verdikleri röportajda Ömer Öney'in bu kazadan da yani TCG Dumlupınar'dan da kurtulacağını ümit ettiklerini söylüyorlardı. Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Öney'in şehadet haberinin gelmesinden kısa süre sonra annesi üzüntüsünden hayatını kaybetti.