Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki bir kauçuk fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
Dumanlar şehrin dört bir tarafından görüldü: Denizli’de fabrikada yangın
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bulunan bir kauçuk fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler biranda yanıcı maddelere sirayet etti. Dumanlar gökyüzünü kapladı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
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Akkale Mahallesi'ndeki bir kauçuk fabrikasında, saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Alevler, yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Fabrikadan yükselen simsiyah duman ilçenin pek çok noktasından görülürken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
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Kaynak: DHA / İHA