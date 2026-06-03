Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Dumanlar şehrin dört bir tarafından görüldü: Denizli’de fabrikada yangın

Dumanlar şehrin dört bir tarafından görüldü: Denizli’de fabrikada yangın

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bulunan bir kauçuk fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler biranda yanıcı maddelere sirayet etti. Dumanlar gökyüzünü kapladı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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Dumanlar şehrin dört bir tarafından görüldü: Denizli’de fabrikada yangın - Resim: 1

Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki bir kauçuk fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

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Dumanlar şehrin dört bir tarafından görüldü: Denizli’de fabrikada yangın - Resim: 2

Akkale Mahallesi'ndeki bir kauçuk fabrikasında, saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Dumanlar şehrin dört bir tarafından görüldü: Denizli’de fabrikada yangın - Resim: 3

Alevler, yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Dumanlar şehrin dört bir tarafından görüldü: Denizli’de fabrikada yangın - Resim: 4

Fabrikadan yükselen simsiyah duman ilçenin pek çok noktasından görülürken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

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Dumanlar şehrin dört bir tarafından görüldü: Denizli’de fabrikada yangın - Resim: 5
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Dumanlar şehrin dört bir tarafından görüldü: Denizli’de fabrikada yangın - Resim: 6
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Dumanlar şehrin dört bir tarafından görüldü: Denizli’de fabrikada yangın - Resim: 7
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Dumanlar şehrin dört bir tarafından görüldü: Denizli’de fabrikada yangın - Resim: 8
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Dumanlar şehrin dört bir tarafından görüldü: Denizli’de fabrikada yangın - Resim: 9
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Dumanlar şehrin dört bir tarafından görüldü: Denizli’de fabrikada yangın - Resim: 10
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Dumanlar şehrin dört bir tarafından görüldü: Denizli’de fabrikada yangın - Resim: 11
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Kaynak: DHA / İHA
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