Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Dumanlar kentin dört bir yanını kapladı: Elazığ’da fabrika yangını
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir yalıtım fabrikasında çıkan yangın kentin birçok yerinden görüldü. Alevlere müdahale etmek için çok sayıda ekip seferber edildi.Kaynak: DHA
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
1 9
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir yalıtım malzemesi fabrikasında, öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
2 9
İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, fabrikadan yükselen duman kentin birçok noktasından görüldü.
3 9
4 9
5 9
6 9
7 9
8 9
9 9