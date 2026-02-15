Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı’ndaki bir alışveriş merkezinde çanta ve ayakkabı satışı yapılan iş yerinin ikinci katında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Dumanlar AVM'deki mağazayı sardı: Esnaf malları kurtarmak için seferber oldu - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İş yerinden yükselen yoğun duman nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

Dumanlar AVM'deki mağazayı sardı: Esnaf malları kurtarmak için seferber oldu - Resim : 2

Yangında iş yerindeki çanta ve ayakkabılar yanarken, alevlerin alt kata sıçrama ihtimaline karşın bu kattaki malzemeler çalışanlar tarafından çıkarıldı.

Dumanlar AVM'deki mağazayı sardı: Esnaf malları kurtarmak için seferber oldu - Resim : 3

Alışveriş merkezi esnafı ve ziyaretçiler itfaiyenin yangın söndürme çalışmalarını izlerken, dumandan etkilenenlere çevredekiler yardım etti. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Dumanlar AVM'deki mağazayı sardı: Esnaf malları kurtarmak için seferber oldu - Resim : 4

Dumanlar AVM'deki mağazayı sardı: Esnaf malları kurtarmak için seferber oldu - Resim : 5

Dumanlar AVM'deki mağazayı sardı: Esnaf malları kurtarmak için seferber oldu - Resim : 6

Dumanlar AVM'deki mağazayı sardı: Esnaf malları kurtarmak için seferber oldu - Resim : 7