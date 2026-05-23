Yağmura rağmen Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran binlerce vatandaş, grubun sevilen parçalarına hep birlikte eşlik ederek bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Duman, festivalin kapanış gecesinde enerjik performansıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Olumsuz hava koşullarına rağmen şemsiye ve yağmurluklarıyla alanı dolduran Manisalılar, gece boyunca renkli görüntüler oluşturdu. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste de sahneye çıkarak grup üyelerine teşekkür etti ve kendilerine hediye takdim etti.

Festival boyunca birbirinden ünlü isimler Manisalılarla buluştu. Zeynep Bastık konseriyle başlayan etkinlikler; Manisa Büyükşehir Belediyesi Senfoni ve Çok Sesli Gençlik Korosu, Ozbi, Kibariye ve Simge’nin sahne performanslarıyla devam etti. Duman konseriyle noktalanan festival, 19 Mayıs ruhunu Manisa’da büyük bir coşku ve katılımla yaşattı.