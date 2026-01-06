Yeniçağ Gazetesi
Dul, yetim ve 65 yaş maaşı o seviyeye yükseldi

Dul, yetim ve 65 yaş maaşı o seviyeye yükseldi

TÜİK son enflasyon verisini açıklamasının ardından milyonlarca emekli ve memurun maaşları da ortaya çıkıyor. Ancak dul maaşı, yetim aylığı ve 65 yaş aylığı da belirlenmeye başlandı. İşte o tüm ayrıntılar...

Haberi Paylaş
Dul, yetim ve 65 yaş maaşı o seviyeye yükseldi

Milyonlarca emekli ve memurun maaşlarını belirleyen TÜİK’in Aralık ayı enflasyon verisi belli oldu. 5 Ocak’ta açıklanan rakamlar doğrultusunda, kıdem tazminatı tavanı, sosyal yardım ödemeleri ve bedelli askerlik ücreti gibi birçok kalemde de artışlar yaşandı.

Dul, yetim ve 65 yaş maaşı o seviyeye yükseldi

Son 6 aylık enflasyon farkına göre; memur ve memur emeklileri için yüzde 18,60’lık zam oranı şimdiden belirlendi. Bu oran, maaşların yanı sıra sosyal yardımlar ve bazı ödemeleri de etkileyecek.

Dul, yetim ve 65 yaş maaşı o seviyeye yükseldi

Dul maaşı, yetim aylığı ve 65 yaş aylığı ortaya çıkmaya başladı. İşte o hesaplamalar:

Dul, yetim ve 65 yaş maaşı o seviyeye yükseldi

Yetim Maaşı (yüzde 25 hisse oranı) 4 bin 220 TL’den 5 bin 5 TL’ye geldi.

Dul, yetim ve 65 yaş maaşı o seviyeye yükseldi

Dul Maaşı (yüzde 50 hisse oranı) 8 bin 440 TL’den 10 bin 10 TL’ye yükseldi.

Dul, yetim ve 65 yaş maaşı o seviyeye yükseldi

Eşe ödenen (yüzde 75) dul maaşı temmuz ayından itibaren 11 bin lira olan kişiye yüzde 12,19 zam gelecek ve ödemesi bin 340 lira artacak ve 12 bin 340 liraya gelecek.

Dul, yetim ve 65 yaş maaşı o seviyeye yükseldi

5 bin 388 TL olan 65 yaş aylığı ise 6 bin 390 TL oldu.

Kaynak: Ekonomi Servisi
