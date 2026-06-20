Düğünlerin yeni trendi 'Tiyatral nikah memuru': Fiyatlar cep yakıyor

'FİKİR HOŞUMA GİTTİ; EŞİMLE DÜŞÜNEBİLİRİZ'

Düğününde tiyatral bir nikah düşünebileceğini belirten Aleyna Taşkesen ise, "Tiyatral nikah memurluğunu daha önce hiç duymadım, düğünümüz 5 Temmuz'da, aslında farklı birşey düşünülebilir. Şu an nikahımız kıyılacak ama salonda böyle birşey denenebilir. İlerisi için güzel bir anı kalır, hatıra kalır. Davetlilerin haberinin olmasını istemezdim; çünkü o zaman bir anlamı kalmaz, büyüsü bozulur. 4 bin 500 liradan başlıyorsa eğer, fiyat bence çok uygun" dedi. Alican Koçan ise "Ben de şu an işten geldim. Eşimle nikahımız kıyılacak, biraz haliyle çok heyecanlıyım. Tiyatral nikah memurluğunu daha önce hiç duymamıştım ama şimdi fikir çok hoşuma gitti. Onun için biz de eşimle beraber bir istişare yapıp düşünebiliriz. Fiyatlar da gayet uygun bence günümüz şartlarına göre, 4 bin 500 lira gibi bir fiyattan başlıyor herhalde. 5 Temmuz'da düğünümüz var. Biz de tiyatral nikah memurluğunu düşünebiliriz. Gelen davetlilerin de bunu bilmesini istemezdim çünkü sürpriz olsun isterizö ifadelerini kullandı.