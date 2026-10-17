Samsun’da düğüne gitmek üzere yola çıkan ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Kaza, Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde saat 21.30 sıralarında viyadük üzerinde meydana geldi. Giresun’un Görele ilçesinden Sakarya’ya düğüne gitmek için yola çıkan ailenin bulunduğu, Salih Kasım yönetimindeki 28 ARF 763 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayarak savruldu ve bariyere çarptı.
HASTANEYE GİTMEYİ REDDETTİ
Kazada araçta yolcu olarak bulunan Naci Kasım yaralandı. Yaralıya ilk müdahale ambulansta yapıldı. Ancak hastaneye gitmek istemeyen Naci Kasım, ambulanstan indi.
Polis ekipleri, meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlattı.