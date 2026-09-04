Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Afyonkarahisar’da bir düğünde tabancayla havaya ateş açan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı.

DÜĞÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇTI

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir düğünde havaya ateş açılması olayına ilişkin çalışma başlatıldı. Düğünde görev yapan sivil ekiplerin takibi sonucu havaya ateş açtığı belirlenen S.Y. yakalandı.

RUHSATSIZ TABANCA VE 6 BOŞ KOVAN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin üzerinde ve bulunduğu yerde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile 6 boş kovan ele geçirildi.

MAHKEMECE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y., çıkarıldığı mahkemece “6136 sayılı Kanun'a muhalefet etmek ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak” suçlarından tutuklandı.