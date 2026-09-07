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Kaynak: AA / DHA / İHA

Baran Sir ile Yağmur Sir çifti, geçtiğimiz gün düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdi. Düğün günü gelini almak için Tepebaşı ilçesindeki Çamlıca Mahallesi’ne giden damat, burada kendisini bekleyen sürprizden habersizdi.

Damadın amcası Şener Yaman, yeğeninin bu özel gününü unutulmaz hale getirmek için 7 TIR'dan oluşan bir konvoy hazırladı.

GELİN VE DAMAT NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Gelin alma sırasında beklemedikleri anda TIR konvoyuyla karşılaşan Baran Sir ve Yağmur Sir, büyük şaşkınlık yaşadı.

Gelin alındıktan sonra 7 TIR'ın eşlik ettiği konvoy, düğün salonuna doğru hareket etti. Şehir içinde ilerleyen konvoy, vatandaşların da dikkatini çekerken ortaya renkli görüntüler çıktı.

"BİZ DE BEKLEMİYORDUK"

Damat Baran Sir, amcasının hazırladığı sürpriz karşısında yaşadığı mutluluğu anlattı.

Sir, “Heyecanlıyız. Sağ olsun arkadaşlarımız bu günümüzde bizi yalnız bırakmadı. Bir TIR konvoyumuz var. Allah izin verirse biz de onlara eşlik edip düğün salonuna kadar gideceğiz. Bu amcam Şener Yaman’ın fikri. Sürpriz oldu, biz de beklemiyorduk” dedi.

“DAMAT ŞOK OLDU, SÜRPRİZ OLSUN İSTEDİM”

Şener Yaman ise TIR konvoylarının kendileri için adeta bir hobi haline geldiğini söyledi. Düğünlerde bu tür konvoyların eğlenceli olduğunu belirten Yaman, yeğeni için özel bir sürpriz hazırlamak istediğini ifade etti.

Yaman, “Damat şok oldu, onlara bir sürpriz olsun istedim. Gelin hanım da çok sevdi” diye konuştu.

7 TIR'LIK KONVOY ŞEHİRDE DİKKAT ÇEKTİ

Yaman, konvoyun oluşturduğu görüntünün vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandığını belirterek, “Emin olun, istemediğiniz kadar güzel bir görsellik var. İnsanlar bu görselliği seviyor, eğleniyorlar” ifadelerini kullandı. Konvoyun şehirde ilerlemesiyle düğün kutlaması farklı ve dikkat çekici görüntülere sahne oldu.