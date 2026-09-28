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Kaynak: AA / DHA / İHA

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Emirgazi ilçesine bağlı Demirci Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Abidin Ü. düğünde tabancayla havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşun, düğünde bulunan ve izne gelen Deniz Uzman Çavuş Serkan Deveci’nin göğsüne isabet etti. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Deveci’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Deveci’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDI

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Serkan Deveci için Demirci Mahallesi Mezarlığı’nda askeri tören düzenlendi.

Törene Deveci’nin ailesinin yanı sıra askeri erkan ve silah arkadaşları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Deniz Uzman Çavuş Serkan Deveci, gözyaşları arasında toprağa verildi.

5 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından Abidin Ü. gözaltına alındı.

Düğünde havaya ateş açtığı belirtilen Abidin Ü. ile birlikte 4 kişinin daha gözaltına alındığı ve şüphelilerin adliyeye sevk edildiği belirtildi.

İstanbul’da görev yapan 25 yaşındaki Deveci’nin, sözlenmek üzere memleketi Konya’nın Emirgazi ilçesine izne geldiği öğrenildi.