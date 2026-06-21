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Kaynak: AA / İHA

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, dün gece saat 23.45 sıralarında Emirli Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde gerçekleştirilen düğün töreni kana bulandı. Eğlence amacıyla bir araya gelen kalabalık, istek parça tartışması yüzünden dehşeti yaşadı.

İSTEK ŞARKI ÇALINMAYINCA EVE GİDİP SİLAH ALARAK DÖNDÜ

Düğün merasimine katılan E.D. (43), orkestradan belirli bir şarkının çalınmasını talep etti. İstediği parçanın çalınmaması üzerine sinirlenen zanlı, müzisyenlerle ve alandaki davetlilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından hızla düğün yerinden ayrılan E.D., evine giderek pompalı tüfeğini aldı.

KALABALIĞIN ÜZERİNE RASTGELE ATEŞ AÇTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Kısa süre sonra elindeki silahla okul bahçesine geri dönen şüpheli, hedef gözetmeksizin kalabalığın üzerine rastgele ateş açtı. Silah sesleri üzerine büyük bir paniğin ve çığlıkların yaşandığı olayda, saçmaların hedefi olan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi intikal etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

12 YAŞINDAKİ AYAZ ÇİMEN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 12 yaşındaki Ayaz Çimen, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük çocuğun vefat haberini alan yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi. Ağır yaralı olan H.B. (30) ile hafif yaralanan Ü.D. (45), O.Ö. (72) ve H.Ö.'nün (22) tedavilerinin ise devam ettiği bildirildi. Yaralılardan Ü.D.’nin, gözü dönmüş şahsın eşi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ ORMANLIK ALANDA SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Olayın ardından elindeki tüfekle birlikte gecenin karanlığından yararlanarak yakınlardaki ormanlık alana kaçan zanlı E.D.'yi yakalamak için jandarma ekipleri geniş çaplı bir operasyon başlattı. Takibi sürdüren ekipler, şüpheliyi saklandığı ormanlık alanda olayda kullandığı tüfeği ile birlikte kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak adli makamlarca başlatılan geniş çaplı soruşturma titizlikle sürdürülüyor.