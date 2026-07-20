Kaynak: Haber Merkezi

AKP Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Coşkun Keklik'in Ankara'da bir düğünde havaya ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı.

Yaşanan olay sonrası kamuoyunda büyük tepki toplayan Keklik, bugün yaptığı yazılı açıklama ile görevinden "affını" istediğini açıkladı. Keklik, "Bu vesileyle konuyla ilgili üzüntümü ve özeleştirimi de tüm kalbimle ifade etmek isterim" dedi.

'BİR NEFER OLARAK HİZMET EDECEĞİM'

Keklik'in açıklaması şu şekilde:

"Geçtiğimiz günlerde katıldığım bir köy düğünü vesilesiyle ortamın heyecanıyla gelişen bazı menfi görüntüler kamuoyuna yansımıştır.

Bu görüntülerin 17 yaşından bu yana her kademesinde görev aldığım AK Parti aileme zarar verdiği düşüncesiyle, yürütmekte olduğum Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı'ndan affımı istedim. Bu vesileyle konuyla ilgili üzüntümü ve özeleştirimi de tüm kalbimle ifade etmek isterim.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da liderim, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a ve mensubu olmaktan büyük onur duyduğum AK Parti aileme bir nefer olarak hizmet etmeye devam edeceğim."