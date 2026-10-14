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Kaynak: DHA

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Ekim’de Bağarası Mahallesi’nde düzenlenen bir düğünde havaya ateş açıldığı ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, cep telefonuyla kaydedildiği tespit edilen görüntülerden havaya ateş açtığı tespit edilen 9 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 14 şüpheli, Foça ve Aliağa ilçelerinde yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde ekiplerin aramalarında, ruhsatsız 4 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, 4 yivsiz av tüfeği, 159 tabanca fişeği, 10 tüfek kartuşu ve pala ele geçirildi.