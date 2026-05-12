Antalya'da sanayi sitesinde iş yeri bulunan Sinan Yalçın, geçen yıl aralık ayında arkadaşlarına ev almak istediğini söyledi. Arkadaşları, Yalçın'ı daha önce kendileri aynı yolla ev sahibi oldukları finansman şirketine yönlendirdi. Şirkete arkadaşlarıyla giden Yalçın, burada iş yeri çalışanı Ünal K. ile tanıştı. Ünal K., Yalçın'a şirkette toplantı olduğunu, işi bitince sanayideki iş yerine geleceğini söyledi.

Akşam saatlerinde Yalçın'ın iş yerine giden Ünal K., iddiaya göre kampanyanın son günü olduğunu söyleyerek Yalçın'dan 293 bin lira teminat yatırmasını istedi. Ünal K., parayı veren Yalçın'a, ödeme makbuzunu şirkete gidince çıkarıp getireceğini söyledi. Yalçın, 1,5 ay boyunca ödeme adı altında şirketin hesabına, verilen referans numarasıyla 2 milyon lira yatırdı. Ancak Ünal K. tarafından sözleşmesi verilmeyen Yalçın, geçen ay gece yarısı finansman şirketinin müdüründen aldığı arama ile şaşkına döndü.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Telefonda Yalçın'a, Ünal K.'nin sağlık sorunları nedeniyle işten ayrıldığı, bu nedenle sonraki gün şubeye gelmesi gerektiği söylendi. Şubeye giden Yalçın'a, Ünal K.'nin açığa alındığı, kendisi gibi başka kişilere de aynı işlemleri yaptığı bu nedenle ödemelerinin dondurulduğu söylendi. Duydukları karşısında şaşkına dönen Yalçın'a mağduriyet yaşamayacağı söylense de aradan geçen süreye rağmen ne parasıyla ne de süreçle ilgili yanıt verilmedi. Telefonlarına da karşılık alamayan, verdiği paranın büyük bölümünün kendi adına yatırılmadığını öğrenen Yalçın, finansman şirketi ve Ünal K. hakkında suç duyurusunda bulundu.

'MAKBUZU ŞUBEYE GİDİNCE BASACAĞINI SÖYLEDİ'

Daha önce ev sahibi olan arkadaşları nedeniyle bu sisteme güvendiğini belirten Sinan Yalçın, “Eşimle ev almaya karar verdik. Komşularımın da bir firmadan ev aldığını duydum. Komşularımın tavsiyesiyle şubeye gittik. Şube personeli Ünal K., o gün orada toplantı olduğunu ve akşamüstü bana uğrayacağını söyledi. Bu arkadaş dükkana gelip sistemi açıp ödeme planını anlattı. Ben de eşimle konuştum, ertesi gün bu kişiyi aradığımda yanıma geldi. Sisteme girdiğini, peşinat için ödeme yapacağımı, makbuzu şubeye gidince basacağını söyledi. Ben de kredi çekip peşinatı yatırdım. Akşam şubeye çağıracağını söyledi ancak ulaşamadım" dedi.

GECE YARISI GELEN TELEFONLA ÖĞRENDİ

Yatırdığı paranın dekontlarının elinde olduğunu ve şirketin hesabına yattığını söyleyen Yalçın, “Ertesi gün finansman şirketinin hesabına verdiği referans numarasıyla ödeme yapmamı söyledi. Ben de aralıklarla bu hesaba 2 milyon lira ödeme yaptım. Bunların dekontları elimde. Benim bunları firmanın sisteminden görebiliyor olmam gerekiyormuş ama Ünal K. bana bunu anlatmadı. Ben de sistemi bilmediğim için çalışanın yönlendirmesiyle hareket ettim. Bana şubeye gidince sözleşmeyi hazırlayıp imza için çağıracağını söyledi. Ancak daha sonra kendisi aramalarıma dönmemeye başladı. 7 Nisan gecesinde beni şirketin şube müdürü olduğunu söyleyen kişi arayıp, Ünal K.'nin işten ayrıldığını, ertesi gün şubeye gelmem gerektiğini söyledi" diye konuştu.

'KAYNAR SULAR TEPEMDEN DÖKÜLDÜ'

Dolandırıldığını şubeye gidince öğrendiğini belirten Yalçın, “Şubeye gittiğimde bana Ünal K.'nin işten ayrıldığı ve benim gibi birkaç kişiyi daha dolandırdığı söylendi. Bana 'Senin zararın olmayacak biz sana dönüş yapacağız' dediler. Aradan 1 ay geçmesine rağmen beni kimse aramadı ve aramalarıma da dönüş olmadı. Ben de bu işin böyle sonuçlanmayacağını anlayınca bölge müdürlüğüne gittim. Para yatırdığım referans numaralarını sordum ve bana böyle bir referans numarası olmadığı söylendi. Ben de Ünal K. ve şirketten şikayetçi oldum. Buraya yatırdığım para eşimle evlendiğimizde takılan takılar ve yaptığımız birikimlerdi. Bir ev sahibi olalım diye böyle bir kuruma müracaat ettik. Böyle bir şeyle karşılaşınca, kaynar sular tepemden döküldü" dedi.