Konya’nın Emirgazi ilçesine bağlı Demirci Mahallesi’nde düzenlenen düğünde meydana geldi. Abidin Ü., iddiaya göre düğün sırasında tabancayla havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşun, izne gelen Uzman Çavuş Serkan Deveci’ye isabet etti.

Düğün magandası yine can aldı: Uzman çavuş kurşunun hedefi oldu - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolda Deveci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Deveci'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

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Abidin Ü.’yü gözaltına alan jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.