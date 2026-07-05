Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

Elazığ'da düğün konvoyunda yaşanan trafik ihlalleri ağır cezayla sonuçlandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde trafiği aksatan ve çevreyi rahatsız eden TIR sürücülerine yüz binlerce liralık ceza kesti.

YEŞİL IŞIKTA DURUP TRAFİĞİ ENGELLEDİLER

Olay, dün gece Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Düğün sonrası konvoy oluşturan 6 TIR'ın, havalı korna çalarak çevreyi rahatsız ettiği ve yeşil ışık yanmasına rağmen durarak diğer araçların geçişini engellediği belirlendi.

Görüntüler ve yapılan incelemeler sonucunda araçlar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tek tek tespit edildi.

6 TIRA TOPLAM 556 BİN 314 TL CEZA

Yapılan denetimlerde sürücülere, havalı korna kullanmaktan 2 bin 719 TL, trafiğin akışını engellemekten ise araç başına 92 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.

Toplamda 6 tıra kesilen ceza 556 bin 314 TL olarak açıklandı.

Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan, kamu düzenini bozan ve diğer sürücülerin ulaşımını engelleyen davranışlara karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti