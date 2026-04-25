Burdur Çavdır'ın Küçükalan köyünde dün akşam kına eğlencesi yapan Ayşegül Maral ile Fatih Özaslan, düğün sonrası oturacakları eve gitti. Çift, bugün, saat 09.30 sıralarında, yakınları tarafından evlerinin banyosunda ölü bulundu.

İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Maral ile Özaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin evdeki incelemelerinin ardından çiftin cenazeleri morga kaldırıldı.

Maral ve Özaslan'ın kesin ölüm nedeni henüz bilinmezken ekipler banyodaki şofbenin elektrik akımına kapılarak yaşamlarını yitirdiği ihtimali üzerinde duruyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.