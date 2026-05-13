ABD’nin Michigan eyaletinde düğün gecesi en yakın arkadaşını aracıyla ezerek ölümüne neden olan 24 yaşındaki James Shirah, en az 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede gözyaşlarına boğulan Shirah, olayın kasıtlı olmadığını iddia etti.
Düğün gecesi sağdıcını katletti: Çocukluk arkadaşıydı
Düğün gecesi sağdıcı ve en yakın arkadaşını aracıyla ezerek ölümüne neden olan kişi, 30 ila 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Milliyet'in haberine göre, sanık James Shirah, "ikinci derece cinayet", "geçerli ehliyeti olmadan araç kullanma" ve "olay yerini terk etme" suçlamalarını daha önce kabul etmişti. Olayda hayatını kaybeden 29 yaşındaki Terry Lewis Taylor Jr.’ın, Shirah’ın düğününde sağdıç olduğu ifade edildi.
TARTIŞMA ÇIKTI
Mahkemede paylaşılan bilgilere göre olay, 30 Ağustos 2024 tarihinde düğün sonrası düzenlenen kutlama sırasında meydana geldi. Kutlama esnasında Shirah ile Taylor arasında alkolün de etkisiyle tartışma yaşandı.
ABC News'den edinilen bilgilere göre Tartışmanın ardından bölgeden ayrılan Shirah’ın yaklaşık bir dakika sonra SUV tipi aracıyla geri döndüğü ve Taylor’a çarptığı ifade edildi. Shirah’ın olayın ardından kaçtığı, polisle ise ertesi gün iletişime geçtiği belirtildi.
Sanığın avukatı Harrell Milhouse, mahkemeden daha hafif bir ceza talebinde bulunarak olayın "trajik bir kaza" olduğunu söyledi. Milhouse, "Alkolün etkisinde yaşanan bir tartışma kontrolden çıktı. Bunlar çocukluk arkadaşı, en iyi arkadaşlardı" diye konuştu.
Ancak Yargıç Khary Hanible, savunmanın "kaza" iddiasını kabul etmedi. Güvenlik kamerası görüntülerine dikkat çeken Hanible, görüntülerde Shirah’ın aracını bilinçli şekilde mağdura doğru sürdüğünün açıkça görüldüğünü söyledi. Hanible, "Yaşananlarda kazara hiçbir unsur yoktu" dedi.
Duruşmada söz alan mağdurun kuzeni Eren Taylor ise, "Yanına gittiğimde her yerde kan vardı. Göğsü, benim ve iki oğlumun isimlerinin yazılı olduğu dövmenin bulunduğu yerden parçalanmıştı" dedi.
Mahkemede konuşan Shirah, Taylor ailesinden özür dileyerek, "Hayatım boyunca yapabileceğim tek şey özür dilemek ve pişmanlığımı ifade etmek. Bu kasıtlı değildi. İnsanlar nasıl görmek isterse öyle görsün ama o gece yaşananların kasıtlı olmadığını biliyorum. O benim en iyi arkadaşımdı" şeklinde konuştu.
'KATİL DEĞİLİM'
Yargıç Hanible’ın, "Sen bir suçlu olmayabilirsin ama bir katilsin" sözleri üzerine Shirah, "Ben katil değilim sayın hakim. Suçlamalar beni bir insan olarak tanımlamaz" dedi. Bunun üzerine hakim, "Artık hayatta olmayan bir insan var. Onu sen öldürdün" şeklinde cevap verdi.