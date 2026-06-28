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Kaynak: DHA

Ağılönü Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün salonu önünde davetliler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada S.Ç. (21) ile 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

S.Ç., doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Tedaviye alınan 4 yaralıdan 2'sinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.